|Ето как да използваме безопасно пиротехниката
При закупуване на пиротехнически изделия се убедете, че същите са стандартно изпълнение, а не нечия ръчна изработка. Задължително да са маркирани със знака за съответствие на продукти от Европейския съюз, дори да са внесени от трети страни. Ако информацията за изделието е непълна, неясна или липсва такава на български език, не го купувайте.
Не допускайте децата да си играят с пиратки, римски свещи, ракети и др. пиротехнически изделия.
Да не се използват пиротехнически средства в затворени пространства, нито при използване да се насочват срещу хора, сгради или горими материали. По отношение на затворените пространства изключваме изделия тип бенгалски огън, бездимни фонтани за торти, конфети.
Отделете две минути и прочетете внимателно указанията за употреба - това може да спаси човешки живот и да предотврати пожар.
От Пожарната съветват при възникване на пожар да запазите самообладание. Помнете, че разполагате максимум с 2 минути, за да напуснете горящия обект.
Не скачайте през прозорец и балкон, не се спускайте по водосточни тръби и не използвайте асансьора.
Ако преминавате през задимени помещения, се движете ниско до пода и по възможност защитете дихателните си пътища с мокра тъкан.
След като напуснете сградата, не се връщайте обратно по никакъв повод.
Незабавно уведомете пристигналите екипи на пожарната, ако има застрашени хора или наличие на материали или уреди, които могат да предизвикат рязко развитие на пожара, или да причинят взрив.
Ако не можете да се евакуирате безопасно, идете в най-отдалеченото от пожара помещение, затворете всички врати след себе си, като с помощта на дрехи, кърпи или др. подръчни материали уплътните вратите. Оставете някакъв знак на прозореца или терасата, за да обозначите мястото, където се намирате. Ако имате възможност, влезте в банята и се намокрете – мокрите дрехи предпазват от температурата и дима.
При първата възможност се обадете за пожара на тел.112.
