ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерти съветват: Платете битовите си сметки до Нова година
Автор: ИА Фокус 13:20Коментари (0)106
©
Подготовката и пазаруването за Коледа - за последно в лева. От днес започват да текат последните 7 дни, в които можем да плащаме с нашата валута. Макар повечето от тях да са почивни, е важно да не забравяме и съветите на експертите - да платим битовите сметки и да си приготвим пари в брой за новогодишната нощ и първия ден от 2026-а. 

Причината е прекъсването на банковите системи за пренастройване. Междубанковите преводи и тези към бюджета ще бъдат възможни до средата на работния ден на 30 декември, а в периода между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари няма да е възможно да се заплаща с физическа карта на ПОС терминал или в интернет, нито да се теглят пари от банкомат.

Дори да не успеем да обменим левовете си в евро, ще можем да плащаме в лева и през целия месец януари, информира NOVA.

"Има нужда от физическо време, в което да бъдат заредени наново информационните системи на банките и разплащателните системи. За някои услуги това ще трае повече от няколко часа, затова беше взето и решението преди и след Нова година да има неработни дни, за да може цялата тази трансформация да бъде извършена и да се осъществи миграцията от единия софтуер към другия. Хубаво е все пак да предвидим, че тази Нова година е малко по-специфична", смята Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.


Още по темата: общо новини по темата: 1519
23.12.2025 »
23.12.2025 »
23.12.2025 »
23.12.2025 »
23.12.2025 »
23.12.2025 »
предишна страница [ 1/254 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Издадоха предупреждения от най-висока степен на опасност
10:38 / 24.12.2025
Актрисата Мария Статулова каза коя е любимата й дума
10:54 / 24.12.2025
Митрополит Антоний: Празникът губи смисъла си, ако Христос не е н...
09:53 / 24.12.2025
Meteo Balkans: Тепърва обстановката в Северозападна България ще с...
10:07 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
НАП напомня как да избегнем двойното данъчно облагане
09:41 / 24.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения въпреки блокадите на фермерите
12:12 / 23.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Локомотив Пловдив
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2025
Газова криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: