Експерти с въпроси за неясните моменти в записите от клипа в хижа "Петрохан"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:19
© bTV
Ден след като властта разпространи записи от охранителните камери на хижа "Петрохан“ и след като обяви публично резултатът от експертизите на шестимата загинали въпросите все още са много.

Основният - какъв е мотивът за извършване на престъплението. Според експерти в разпространените видеозаписи има неясни моменти. А според разследващите - нито една от версиите не е отпаднала.

След изнесените данни вчера, на деветия ден картината не става по-ясна, защото не се стига до мотивите на престъплението, обяснява доцент Иванов.

"Понякога е трудно да се установи мотивът, но би трябвало да има версии, по които работят. Мотивът ще даде причината, поради която тези хора и дали те са предприели действията, която ние виждаме вече няколко дена. От мотива зависи защо“, каза доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на академията на МВР.

Според него, най-голямата грешка на разследващите е, че се показват отделни части от записи на камери, а те не могат да отговорят на каквито и да е въпроси.

"Тези записи със сигурност ще акредитират някои от версиите или ще отхвърлят. Този, който ги е изгледал - те вчера казаха, че има хора, които са ги изгледали системно - и трябвало да изчистят версиите до максималния минимален брой работещи такива. За момента не е отпаднала нито една от първоначално издигнатите версии. Възможно е да бъдат издигнати и други версии“, заяви той.

bTV се свърза с водещ IT експерт, с когото проверяваме автентичността на видео записите заради появилите се публично съмнения. Правим проверка на метаданните на видеофайловете чрез оторизиран онлайн ресурс. "Метаданните“, известни още като "информация за самата информация“ дават технически детайли като дата и час на създаване, автор, използван софтуер, в определени случаи GPS координати при снимките и прочие.

На това видео часът според кадрите е 16:20, но метаданните на файла са нулирани и показват само нули. Продължителността е същата 1 мин и 11 секунди. Питаме експерти по киберспособност какво означават нулираните метаданни като запазваме анонимността на източниците си:

"Метаданните могат да бъда умишлено изчиствани или променяни чрез специализирани програми. На предоставените записи от МВР по случая "Петрохан“ прави впечатление, че предвид ъгъла и изложението, три от записите са от една и съща камера. При положение, че са заснети от една и съща външна камера и са от един и същи ден, според изнесената информация от МВР, е странно защо на втория запис няма данни за дата и час на заснемане на записа, докато на другите два записа такава информация се съдържа в метаданните. Проверяваме и последното 4-то видео от огледите във вътрешната част на хижата. На кадрите няма посочени час и дата. Метаданните на файла отново показват само нули. Нулирането на метаданни от тези файлове буди съмнение - защо и можем ли да говорим за външна намеса?“

От МВР коментираха:

"В съдържанието на видеоматериала на второто видео е добавен текст под формата на субтитри за по-пълна яснота на записания звук, което е довело до промяна в оригиналните метаданни при презаписването на файла. Оригиналният запис с оригиналните метаданни и без субтитрите е обект на експертизи и се съхранява по съответния законов ред. Както и видеоматериалите от първото и третото видео, в които не е имало необходимост да се добавя текст на субтитри.“


Още новини от Национални новини:
МВР с коментар за четирите джипа, които са се движили край хижа "...
19:19 / 10.02.2026
19:19 / 10.02.2026
Калин Славов: Ние ставаме високорискова дестинация за бизнеса зар...
20:11 / 10.02.2026
20:11 / 10.02.2026
Йово Николов за "Петрохан": Това се нарича повторна виктимизация,...
17:33 / 10.02.2026
17:33 / 10.02.2026
Проучване на Plovdiv24.bg: Проект на Радев изпреварва ГЕРБ при из...
17:15 / 10.02.2026
17:15 / 10.02.2026
16-годишен от Център за настаняване от семеен тип в Смолян е с фр...
16:50 / 10.02.2026
16:50 / 10.02.2026
Казусът "Петрохан": МВР при Бойко Рашков издало разрешения за 16 ...
17:05 / 10.02.2026
17:05 / 10.02.2026

