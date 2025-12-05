ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
Автор: Десислава Томева 21:41
© Plovdiv24.bg
Климатикът отдавна не е сезонен уред. През зимата той се превръща в основния източник на топлина в много домове, а правилната му употреба влияе директно върху здравето, разходите и ефективността на отоплението. Въпросът не е само на колко градуса да го пуснем, а как да го управляваме през цялата зима.

Здравословната стайна температура през зимата

Най-здравословният температурен диапазон в жилищна среда през зимата е между 20 и 22°C. При тези стойности тялото поддържа нормален топлинен баланс, без склонност към прегряване или охлаждане.

Температури над 23–24°C водят до прекомерно изсушаване на въздуха, създават усещане за тежест и могат да раздразнят лигавиците — особено при хора с чувствителни дихателни пътища. Освен това всяко излишно градусче нагоре увеличава разхода на енергия с около 6–10%.

Внимание! Климатикът не бива да се изключва през зимата

В летни условия периодичното изключване на климатика е нормална практика. Но в зимен режим това работи срещу ефективността на системата. Когато климатикът поддържа постоянна температура, той работи на ниска, равномерна мощност. Това е най-икономичният му режим.

При изключване и последващо включване компресорът трябва да компенсира спадналите градуси и да подгрее охладеното помещение отначало. Именно стартовият момент е най-енергоемък и най-натоварващ за уреда. Затова експертите препоръчват: в стабилен зимен период климатикът да не се изключва, дори и при временно затопляне навън.

Климатикът трябва да остане включен от ноември до март–април, без това да ви притеснява. Ако през отделни дни стане по-топло, достатъчно е да се намали настройката с един-два градуса. Така се запазва комфортът, без да се предизвикват енергоемки рестартирания.

Прекалено сухият въздух е често срещан проблем при зимно отопление. Климатикът сам по себе си не изсушава силно въздуха, но топлината в затворени помещения води до естествено понижаване на влажността. Поддържането на ниво около 40–60% влажност е оптимално. Това може да се постигне чрез овлажнител, съд с вода върху радиатор или редовно проветряване за кратки интервали, което не охлажда помещението осезаемо, когато уредът работи постоянно.

Чистите  филтри са много важни

Зимата е период, в който климатикът работи почти без почивка. Затова е важно филтрите да се почистват поне веднъж месечно. Натрупаните прахови частици намаляват дебита на въздуха, пречат на отоплението и влошават качеството на въздуха в помещението. Почистените филтри гарантират и по-нисък разход на енергия.

И още нещо!!! Зимният режим е силната страна на инверторните климатици. Те регулират мощността плавно, в зависимост от нуждите. След като достигнат зададената температура, работят на минимални обороти — точно това поддържане осигурява икономия. При старите конвенционални модели принципът беше “включи-изключи", което неизбежно водеше до по-високи сметки и по-сериозно натоварване.


