ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт за срива в Cloudflare: Не е кибератака, а лоша обработка на информация
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:01Коментари (0)242
©
Глобалният срив в Cloudflare не е свързан с кибератака, обясни киберекспертът Спас Иванов.

Как инфраструктурна грешка доведе до масово прекъсване на интернет услуги по целия свят? 

"Става въпрос за лоша обработка на масиви от информация, която Cloudflare прави, за да ви предпази от различни видове интернет-ботове, атаки, както и да кешира сайтовете по-бързо. Става въпрос за нормална инженерна грешка, която се озовава върху системите, които обслужват крайните клиенти", поясни Иванов пред NOVA. И допълни, че над 20% от интернет трафика се обслужва от тази компания.

Какво не е направила инфраструктурната услуга, за да се стигне до срива?

"Тази компания е едно от основните оръжия, които имаме ние като киберексперти, за да пазим публичните приложения срещу това те да бъдат подложени на така наречените атаки за отказ от услуга или DDoS. Когато имаме такива опасения, обикновено сайтовете, които се опитваме да запазим, се слагат да работят с помощта на Cloudflare в интернет. Тя всъщност е първото място, където трафикът от потребителите се посреща", каза още Иванов.

По думите му не е имало как да изтекат данни от банки и летища, например, тъй като там има много по-строги мерки за сигурност.


Още по темата: общо новини по темата: 1
18.11.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Алибегов: Увеличението на таксите е безпрецедентно и поставя мног...
08:59 / 19.11.2025
Чужденците продават жилищата си в България: БНБ отчете отрицателе...
08:54 / 19.11.2025
Експерт: За около 2 часа няма да можем да използваме карти и банк...
08:23 / 19.11.2025
Оранжев и жълт код са обявени за почти цяла България
08:01 / 19.11.2025
Здравният министър: Болницата в Сопот няма да бъде закривана
22:34 / 18.11.2025
Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващат...
20:32 / 18.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
Жалко! Още една хубава двойка се раздели
19:04 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходците трябва да вдигат ръка преди пресичане
12:39 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Глобален срив блокира достъпа до сайтове в цял свят, включително и в Б
Земетресения в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: