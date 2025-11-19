ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт за срива в Cloudflare: Не е кибератака, а лоша обработка на информация
Как инфраструктурна грешка доведе до масово прекъсване на интернет услуги по целия свят?
"Става въпрос за лоша обработка на масиви от информация, която Cloudflare прави, за да ви предпази от различни видове интернет-ботове, атаки, както и да кешира сайтовете по-бързо. Става въпрос за нормална инженерна грешка, която се озовава върху системите, които обслужват крайните клиенти", поясни Иванов пред NOVA. И допълни, че над 20% от интернет трафика се обслужва от тази компания.
Какво не е направила инфраструктурната услуга, за да се стигне до срива?
"Тази компания е едно от основните оръжия, които имаме ние като киберексперти, за да пазим публичните приложения срещу това те да бъдат подложени на така наречените атаки за отказ от услуга или DDoS. Когато имаме такива опасения, обикновено сайтовете, които се опитваме да запазим, се слагат да работят с помощта на Cloudflare в интернет. Тя всъщност е първото място, където трафикът от потребителите се посреща", каза още Иванов.
По думите му не е имало как да изтекат данни от банки и летища, например, тъй като там има много по-строги мерки за сигурност.
