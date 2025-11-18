Cloudflare: Мислим, че инцидентът вече е разрешен!

© Cloudflare - компанията, при която технически проблем срина голяма част от Интернет, заяви преди минути, че сривът на Мрежата вече е приключил.



"Внедрена е корекция и смятаме, че инцидентът вече е разрешен. Продължаваме да следим за грешки, за да гарантираме, че всички услуги са върнати към нормалното си функциониране", написаха от компанията в официалната си уебстраница.



В съобщението не се посочва какво точно е довело до срива.



Припомняме, че посетителите на сайтове като ChatGPT, Facebook, AWS (Amazon Web Services), bet365, Canva, Spotify, BrightHR, League of Legends и др. виждаха съобщение за грешка, че заради проблеми в Cloudflare страницата не може да бъде заредена.



Сред сайтовете, които бяха засегнати - беше цялата медийна група на MG24, но нашият екип от опитни специалисти успя да се справи бързо с проблема.



Cloudflare е част от интернет инфраструктурата, която предоставя голяма част от основните технологии, движещи днешното онлайн изживяване. Това включва инструменти за защита на сайтове от кибератаки и за поддържане на работата им при голям трафик.