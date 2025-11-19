ЗАРЕЖДАНЕ...
|Експерт: За около 2 часа няма да можем да използваме карти и банкомати на тази дата
Преходът в Новогодишната нощ: Какво да очакваме от банкоматите?
Един от най-практическите въпроси засяга работата на банкоматите в момента на смяната на валутата. Според доц. Йоловски България прилага подобрен подход спрямо опита на Хърватия, като банкоматите ще бъдат заредени едновременно с левове и евро, разположени в отделни касети.
Въпреки това, в нощта на 31 декември срещу 1 януари ще има кратко технологично прекъсване.
"Това ще отнеме един кратък интервал от време, който е около 2 часа и половина, в които всъщност няма да можем да използваме временно картите си и няма да можем да използваме банкоматите“, уточни експертът.
След този период, още в ранните часове на 1 януари, банкоматите поетапно ще започнат да функционират и да отпускат само евро банкноти.
Имам левове в брой. Трябва ли да бързам?
Основният съвет към гражданите е да запазят спокойствие и да подходят хладнокръвно. Не е необходимо да се бърза с обмяната или харченето на спестените левове. През целия месец януари 2026 г. ще могат да продължат да плащат с левови банкноти и монети в търговските обекти.
В продължение на шест месеца след 1 януари (до края на юни 2026 г.) търговските банки ще обменят безплатно и без такси всички левови банкноти и монети по официалния фиксиран курс.
Сметки, карти и такси: Автоматично и безплатно превалутиране
За гражданите не се налагат никакви предварителни действия по отношение на банковите им сметки и карти. Процесът ще бъде изцяло автоматизиран от страна на банките.
Всички левови сметки ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро. Не е необходимо да се открива нова еврова сметка. Ако клиент вече има сметка и в лева, и в евро, след 1 януари той ще разполага с две еврови сметки, като ще има възможност да ги обедини безплатно.
Не е нужно да се заявяват нови банкови карти. Съществуващите ще продължат да функционират нормално. А всички банкови такси ще бъдат преизчислени по фиксирания курс, като според закона закръглянето ще бъде в полза на клиента.
Готова ли е системата за смяната?
Колкото до това има ли риск за финансовата система, доц. Йоловски беше категоричен: "Категорично не. Банките се подготвят за този процес още от 2020-2021 г. Направени са много тестове. Системата е напълно подготвена“. Той допусна, че в първите часове след прехода може да има натоварване на системата и временни прекъсвания, но увери, че няма никакви притеснения и рискове за стабилността.
