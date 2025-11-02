Експерт: Това е най-енергийно неефективният начин за проветряване, който хората много го обичат

© С наближаването на зимата и новината, че стотици хиляди столичани ще се радват на пуснато парно отопление от следващата седмица, темата за енергийната ефективност и намаляването на сметките отново излиза на дневен ред. Всички обичаме да ни е топло, но знаем ли как правилно да подготвим отоплителните уреди, така че да запазим топлината вкъщи и да спестим пари?



Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация "Активни потребители“, даде няколко ценни съвета за подготовка на отоплителните системи и по-ефективното им използване.



Първата и най-важна стъпка за абонатите на централно отопление е подготовката на радиаторите. Преди пускането на парното е препоръчително термостатните вентили да се завъртят на максимална степен, за да се улесни преминаването на топлата вода.



"Проблемът най-вече по високите етажи е, че трябва да се направи обезвъздушаване, защото понякога на последните етажи радиаторите остават доста хладни заради това, че има въздух“, обясни Николов в сутрешния блок на NOVA.



Той уточни, че тази процедура не трябва да се извършва самостоятелно, а да бъде координирана с домоуправителя или отговорника за инсталацията в сградата.



Друг прост, но ефективен трик е редовното почистване на радиаторите. Дори тънък слой прах може да задържи топлината и да намали ефективността на уреда.



Един от най-лесните начини за повишаване на енергийната ефективност е поставянето на топлоотразяващо фолио зад радиаторите, особено ако те са монтирани на външни стени.



"То не струва скъпо, намира се във всяка железария, но върши чудесна работа. Еднократно усилие за поставянето му ще носи спестявания през годините. Няма да топлите толкова много стената навънка“, съветва експертът.



Също така правилното използване на завесите играе важна роля. Вечер те трябва да се дърпат, за да служат като допълнителна изолация, а през деня е важно да не покриват радиатора, тъй като това ще насочи топлината към прозореца, вместо към стаята.



Често срещана грешка в студените месеци е оставянето на прозореца леко отворен "на ножичка“ през целия ден.



"Това е най-енергийно неефективният начин за проветряване, който хората много го обичат. Всъщност, така нито проветрявате качествено, нито задържате топлината в жилището“, подчерта Николов.



Правилният подход е да се отваря прозорецът широко за кратко време — 3-4 пъти на ден. Така въздухът се обновява бързо, без да се изстудяват стените и мебелите, които задържат топлината по-дълго.



С няколко прости стъпки всеки може да направи дома си по-енергийно ефективен, да намали сметките за отопление и да се радва на комфортна зима без излишни разходи.