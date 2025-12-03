ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт: Парите не стигат до пощаджийката и машиниста в БДЖ, а до големите шефове!
Автор: ИА Фокус 08:31
©
Парите не стигат до хората, които работят в държавния сектор, големите ДМС-та (допълнително материално стимулиране) стигат до големите шефове. А парите трябва да стигнат до пощаджийката, машиниста в БДЖ, до тези, които работят в НОИ. Това каза по NOVA Любослав Костов от КНСБ, коментирайки бюджета за 2026 г., който днес трябва да бъде официално оттеглен от Народното събрание след гласуване.

По повод на срещата във вторник обясни, че са говорили и за реформа, и за хората в пенсионна възраст, които работят, и за незаетите щатни бройки.

"Вчера за първи път говириха разумно с нас, преди това два месеца писахме писма, но никой не ни отразяваше", каза още Костов. 

"Има чуваемост, има диалог, започнахме да говорим, и то по същество", допълни Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).  И добави: "На срещата повече говорихме ние, властта слуша нашите предложения, без да ги коментира, а ние се надявахме да е обратното". 

Според него бюджетът ще е компромисен, защото няма време за подготовката му, вероятно щяло да има малки промени в приходната и разходната част.

Любослав Костов пък добави, че не може да си обясни упорството на властта по отношение на бюджета, който ще бъде оттеглен. "Най-голямата вина беше, че не се обясни този бюджет навреме, той трябваше да се обясни така, че да го разберат и 5-годишни деца", коментира Костов. В петък щели да имат нова среща.


