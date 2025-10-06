ИЗПРАТИ НОВИНА
Експерт: Очаквам хаос в много търговски обекти след 1 януари 2026 г.
Автор: ИА Фокус 12:36
©
От малки села до големи градове - навсякъде през последните дни получавах фискални бонове, които отговарят на изискванията на закона, включително и смесените селски магазини. Това сподели председателят на Националното сдружение на малкия и среден бизнес Елеонора Негулова.

Как протича процесът по двойното етикетиране

По думите ѝ процесът на двойното етикетиране е преминал плавно. Някои търговци са имали допълнителни разходи заради актуализиране на софтуерите.

По около 200 лв. е струвало пренастройването на един касов апарат. 

"Предстои по-голямото предизвикателство - от 1 януари, когато чисто физически ще се работи с двете валути. Това ще е месец, в който ще се работи паралелно с двете валути. Всеки клиент ще носи своите навици да пазарува в левове. С калкулатор в ръка изчисленията ще забавят процеса", убедена е Негулова.

Тя очаква хаос в много търговски обекти.

В ефира на Bulgaria ON AIR Негулова подчерта, че обезпечаването на касовата наличности е предизвикателство пред търговците. 

Този процес ще протече бавно, заявки за еврови банкноти и монети се правят отдавна. 

Цените в евро ще вървят нагоре

"При нас въпросите бяха свързани с това как да се подготвим по отношение на ценообразуването, коя валута да се обявява първо, така че клиентите да не се подвеждат. Как да се актуализират цените предвид инфлацията, увеличаването на разходите за енергия, увеличаването на минималната работна заплата от 1 януари, което ще повлече други промени посока нагоре", обясни Елеонора Негулова.

Тя е категорична, че цените няма как да бъдат замразени при влизането в Еврозоната, след като разходите не са замразени.


предишна страница [ 1/219 ] следващата страница






