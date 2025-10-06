ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерт: Очаквам хаос в много търговски обекти след 1 януари 2026 г.
Как протича процесът по двойното етикетиране
По думите ѝ процесът на двойното етикетиране е преминал плавно. Някои търговци са имали допълнителни разходи заради актуализиране на софтуерите.
По около 200 лв. е струвало пренастройването на един касов апарат.
"Предстои по-голямото предизвикателство - от 1 януари, когато чисто физически ще се работи с двете валути. Това ще е месец, в който ще се работи паралелно с двете валути. Всеки клиент ще носи своите навици да пазарува в левове. С калкулатор в ръка изчисленията ще забавят процеса", убедена е Негулова.
Тя очаква хаос в много търговски обекти.
В ефира на Bulgaria ON AIR Негулова подчерта, че обезпечаването на касовата наличности е предизвикателство пред търговците.
Този процес ще протече бавно, заявки за еврови банкноти и монети се правят отдавна.
Цените в евро ще вървят нагоре
"При нас въпросите бяха свързани с това как да се подготвим по отношение на ценообразуването, коя валута да се обявява първо, така че клиентите да не се подвеждат. Как да се актуализират цените предвид инфлацията, увеличаването на разходите за енергия, увеличаването на минималната работна заплата от 1 януари, което ще повлече други промени посока нагоре", обясни Елеонора Негулова.
Тя е категорична, че цените няма как да бъдат замразени при влизането в Еврозоната, след като разходите не са замразени.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Краен срок за обновяването на сградния фонд поставя България пред...
10:35 / 06.10.2025
Днес обсъждат увеличението на минималната работна заплата
10:44 / 06.10.2025
Схемата, при която безработни получаваха по над 2000 лева на месе...
09:57 / 06.10.2025
До месец стартира голям сондаж в Черно море за търсене на газ
09:58 / 06.10.2025
Петков, Василев и Бориславова отидоха на разпит в КПК, "ДПС - Нов...
10:00 / 06.10.2025
Отново мечка в Доспатско! Този път се разходи по улиците в Бръщен...
09:59 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Египет отвори гробницата на Аменхотеп III
09:58 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS