Експерт: Истинската евробанкнота издава характерен шум

С навлизането на еврото у нас драстично се повишава рискът от опити за прокарване в обращение на фалшиви евробанкноти. За това предупредиха вчера от ГДБОП и призоваха гражданите да бъдат изключително внимателни. Припомняме, че в сряда в Шумен беше заловен мъж, пазарувал с фалшива банкнота от 50 евро.



Как да разпознаваме кои са истинските пари и кои – ментета, разкри главен инспектор Виктор Стоименов, началник на сектор "Фалшификации“ към ГДБОП.



"Страната ни се намира в период с повишен риск от разпространение на неистински пари. На първо място, когато получим банкнота, трябва да я пипнем и усетим релефа ѝ в двата края. В средата има характерно удебеляване. Много често при фалшификатите тези линии липсват – банкнотата е гладка, а хартията е различна“, обясни той в ефира на NOVA.



По думите му една от най-честите грешки, които хората допускат, е, че проверяват само един или най-много два защитни елемента. "Банкнотата трябва да се огледа и от двете страни. Истинската евробанкнота издава характерен шум при допир, докато фалшивата - не. Оригиналните пари имат и воден знак“, допълни инспектор Стоименов.



Той уточни още, че при банкнотите от 100 и 200 евро цветът на цифрите се прелива отдолу нагоре при накланяне, докато при фалшификатите той остава статичен.