ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт: България ще избегне хаоса от Хърватия, банкоматите ще са готови с евро от първата минута
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:03Коментари (0)268
© Plovdiv24.bg
Банките в България са напълно подготвени за преминаването от левове към евро от 1 януари 2026 г. Всички системи са успешно тествани и няма никакви поводи за притеснение. Това коментира Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България пред Bloomberg TV Bulgaria.

"Основният призив, който ние отправяме, е да се използват малкото оставащи дни до края на годината, така че всеки да внесе наличните си пари, банкноти и монети, по разплащателна сметка или депозит. Ако го направи, неговите средства ще бъдат автоматично превалутирани на 31 декември срещу 1 януари без такса и по фиксирания курс. Всъщност, практически банките ще свършат всичко вместо хората."

След Нова година ще има период от 6 месеца, в който всеки ще може да превалутира налични левове, банкноти и монети, в банките, както и в клоновете на български пощи, както и в касовите центрове на БНБ.  

"Отново по фиксирания курс, без каквито е да е такси. Тази обмяна ще продължи в БНБ неограничено във времето. Така че, дори и след изтичането на тези шест месеца отново няма никакви поводи за претеснение, всеки ще може да обмени своите левове."

От 1 декември започнаха продажбите на така наречените "стартови комплекти" с евромонети и банкноти. От 1 януари те ще бъдат законно платежно средство в цялата еврозона и нямат някаква особена колекционерска стойност. Няма и нужда хората да се запасяват с тях, добави Йоловски.

"Ние ще можем да плащаме с лева и евро през целия месец януари. Това е периода на двойно обращение. Така че предварително по принцип не са ни необходими нито евромонети, нито евробанкноти." 

Големите търговски вериги вече са се снабдили с наличности в евро, така че да могат да връщат ресто още от първите работни дни. 

В дните около Нова година стандартните процедури по годишно приключване ще бъдат надградени с технологични операции за евромиграцията, каза Йоловски.

Операцията включва няколко критични етапа - пълен бекъп на данните в лева; изпълнение на автоматизирани конверсионни скриптове върху милиони клиентски сметки; сверяване и проверка на резултатите; и финализиране с пълен бекъп на вече преобразуваните данни в евро.

Въпреки че всяка финансова институция следва собствен график в зависимост от капацитета на системите и обема на своята клиентска база, очакванията са основната част от прехода да приключи в рамките на първите два дни от новата година.

За потребителите най-важният детайл е планираното прекъсване на картовите услуги. Благодарение на синхронизация на системно ниво, периодът на недостъпност ще бъде максимално кратък.

"Предвидено е прекъсване от общо около 4 часа – от 21:00 часа на 31 декември до 01:00 часа на 1 януари", каза Йоловски.

През останалото време от празничните дни банковите карти ще функционират в стандартен режим. Потребителите ще могат да извършват плащания на ПОС терминали и да теглят средства, като единственото ограничение ще бъде в посочения 4-часов интервал около полунощ.

България възприема по-оптимизиран подход в сравнение с последната държава, присъединила се към еврозоната – Хърватия. Докато там се налагаше използването на интерактивни карти за проверка на работещите банкомати, в България устройствата са подготвени за незабавно превключване.

Банкоматите в страната се зареждат с отделни касети за левове и евро. Тази организация позволява до 31 декември устройствата да разпространяват единствено левове, а след 01:00 ч. на 1 януари да има автоматично превключване и предоставяне на евробанкноти.

От първите часове на новата година всички безналични плащания и трансакции през ПОС терминали ще се извършват единствено в евро. Потребителите ще виждат сумите на терминалните устройства в новата официална валута, като превалутирането ще става автоматично по фиксирания курс.

Йоловски посъветва гражданите да следят официалните канали за комуникация на своите обслужващи банки за специфични детайли относно достъпа до онлайн банкирането им в преходния период.

За да се избегнат рискове при обмяната на пари в брой, потребителите трябва да използват само трите официално определени източника според Закона за въвеждане на еврото - търговските банки; пощенските клонове (в населени места без банково присъствие); и касовите центрове на Българската народна банка (БНБ).

В тези институции обмяната се извършва по официалния фиксиран курс без допълнителни такси, което гарантира сигурността на произхода и качеството на банкнотите.

Една от най-големите опасности в празничните дни и периода на прехода са опитите за "фишинг“ и телефонни измами.  

Вашата банка никога няма да поиска данни за карта, ПИН код или пароли по телефон или имейл, напомни Йоловски.

Клиентите не са длъжни да посещават клон, за да откриват нови сметки или да подменят картите си специално заради еврото. При всяко съмнително обаждане от "банков служител“, най-сигурният ход е да прекратите разговора и сами да се свържете с официалния кол център на вашата финансова институция, добави той.

Един от най-чувствителните въпроси е начинът, по който еврото ще повлияе на ипотечните и потребителските кредити. 

Договорените фиксирани лихви остават непроменени. При договорите с променлива лихва, където се използват бенчмаркове или индекси, ще се премине към нови референтни стойности. Основният принцип тук е защита на интереса на клиента: новата лихва не може да бъде по-висока от тази в момента преди въвеждането на еврото, коментира Йоловски.

"Към този момент не очакваме съществена промяна в начина на формиране на лихвените проценти, нито в техните нива. Прогнозите на БНБ са за стабилни лихвени равнища", каза Йоловски.

Банките вече активно комуникират с клиентите си, за да разяснят техническите промени в индексите, гарантирайки прозрачност на процеса.


Още по темата: общо новини по темата: 1497
18.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
16.12.2025 »
16.12.2025 »
16.12.2025 »
предишна страница [ 1/250 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните ...
13:28 / 18.12.2025
Богомил Николов: Голяма част от цените се вдигат заради администр...
12:25 / 18.12.2025
Хампарцумян: Има такава технология за печелене на народната любов...
12:00 / 18.12.2025
МЕЧ при президента: Сегашното правителство беше формирано чрез го...
12:11 / 18.12.2025
По-изгодно ли е да обменим левовия кеш в банките след 1 януари?
11:34 / 18.12.2025
"Величие" настояват за оставката на омбудсмана и заместничката й
12:34 / 18.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
БК Локомотив Пловдив
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: