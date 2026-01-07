Експерт: Бъдете внимателни при получаването на ресто, някои монети си приличат

© В първите дни на изплащането на пенсиите в евро Националната полиция отправи предупреждение към гражданите за възможни измами, насочени основно към пенсионери. Началникът на сектор "Измами“ в Главната дирекция на Националната полиция Златка Падинкова призова хората да използват единствено официални канали за обмяна на валута и да бъдат изключително внимателни към всякакви оферти, свързани с новата валута.



По думите ѝ към момента няма подадени сигнали за опити за измами, свързани с изплащането на пенсиите в евро, но рискът от активизиране на измамници остава висок.



"На този етап няма докладвани случаи, но очакваме по-висока активност от страна на измамници, особено в контекста на въвеждането на еврото“, заяви Падинкова.



Тя подчерта, че предпазливостта е необходима както в големите градове, така и в малките населени места.



"Навсякъде хората трябва да бъдат изключително внимателни и да не приемат курс, различен от официално фиксирания. По-добрият курс задължително е измама. Обмяната трябва да се извършва само в официални места – банки и пощенски станции, където през първите шест месеца тя ще бъде без такса“, обясни тя.



Падинкова уточни, че обмяната на валута се извършва единствено вътре в банковите клонове и пощенските станции, а не в района около тях. Тя предупреди гражданите да не се доверяват на телефонни обаждания, текстови съобщения или електронни писма с обещания за по-изгодни условия за обмяна.



Особено внимание се обръща и на риска от фалшиви банкноти. През настоящия месец в обращение едновременно се използват левове и евро, което създава предпоставки за объркване.



"Хората трябва да бъдат внимателни при получаване на ресто, тъй като някои монети си приличат. Възможно е и разпространение на фалшиви банкноти“, предупреди Падинкова.



При съмнение за фалшива банкнота гражданите трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на полицията.



Началникът на сектор "Измами“ напомни още, че хората не бива да бързат, да предоставят пари или лични данни и трябва да знаят, че в Българската народна банка обмяната на левове в евро е без такса и безсрочно.



Тя категорично отрече съществуването на мобилни екипи, които да обикалят по домовете в малки населени места и да съдействат за обмяна на пари.



Като допълнителна мярка за сигурност Падинкова препоръча проверка на банкнотите по метода "пипни, погледни, наклони“, описан от Европейската централна банка, както и по-често използване на банкови карти вместо плащания в брой, докато хората свикнат да разпознават новите евробанкноти.