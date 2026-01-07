ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Експерт: Бъдете внимателни при получаването на ресто, някои монети си приличат
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:46Коментари (0)784
©
В първите дни на изплащането на пенсиите в евро Националната полиция отправи предупреждение към гражданите за възможни измами, насочени основно към пенсионери. Началникът на сектор "Измами“ в Главната дирекция на Националната полиция Златка Падинкова призова хората да използват единствено официални канали за обмяна на валута и да бъдат изключително внимателни към всякакви оферти, свързани с новата валута.

По думите ѝ към момента няма подадени сигнали за опити за измами, свързани с изплащането на пенсиите в евро, но рискът от активизиране на измамници остава висок.

"На този етап няма докладвани случаи, но очакваме по-висока активност от страна на измамници, особено в контекста на въвеждането на еврото“, заяви Падинкова.

Тя подчерта, че предпазливостта е необходима както в големите градове, така и в малките населени места.

"Навсякъде хората трябва да бъдат изключително внимателни и да не приемат курс, различен от официално фиксирания. По-добрият курс задължително е измама. Обмяната трябва да се извършва само в официални места – банки и пощенски станции, където през първите шест месеца тя ще бъде без такса“, обясни тя.

Падинкова уточни, че обмяната на валута се извършва единствено вътре в банковите клонове и пощенските станции, а не в района около тях. Тя предупреди гражданите да не се доверяват на телефонни обаждания, текстови съобщения или електронни писма с обещания за по-изгодни условия за обмяна.

Особено внимание се обръща и на риска от фалшиви банкноти. През настоящия месец в обращение едновременно се използват левове и евро, което създава предпоставки за объркване.

"Хората трябва да бъдат внимателни при получаване на ресто, тъй като някои монети си приличат. Възможно е и разпространение на фалшиви банкноти“, предупреди Падинкова.

При съмнение за фалшива банкнота гражданите трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на полицията.

Началникът на сектор "Измами“ напомни още, че хората не бива да бързат, да предоставят пари или лични данни и трябва да знаят, че в Българската народна банка обмяната на левове в евро е без такса и безсрочно.

Тя категорично отрече съществуването на мобилни екипи, които да обикалят по домовете в малки населени места и да съдействат за обмяна на пари.

Като допълнителна мярка за сигурност Падинкова препоръча проверка на банкнотите по метода "пипни, погледни, наклони“, описан от Европейската централна банка, както и по-често използване на банкови карти вместо плащания в брой, докато хората свикнат да разпознават новите евробанкноти.


Още по темата: общо новини по темата: 1696
07.01.2026 17-годишният Калоян за безплатното приложение за еврото, което създаде: Не се изисква регистрация, нито телефон и име
07.01.2026 Българка в чужбина: Пием кафе, а около нас всички се взират усмихнати в българските евро
07.01.2026 Екатерина Панайотова от "УниКредит": Хората идваха с кофи
07.01.2026 Банкер: Никакви такси не се изискват за хората, които не са клиенти на
банката
07.01.2026 Исторически ден за българските пенсионери
06.01.2026 Доц. Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо
предишна страница [ 1/283 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Банкер: Никакви такси не се изискват за хората, които не са клиен...
08:28 / 07.01.2026
Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип, ако имате темп...
08:36 / 07.01.2026
Исторически ден за българските пенсионери
08:00 / 07.01.2026
НИМХ  с лоша прогноза за 7 януари
08:03 / 07.01.2026
Ивановците да почерпят! Празнуват обаче и още няколко интересни и...
00:05 / 07.01.2026
Доц. Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на евроз...
23:08 / 06.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
Левон Хампарцумян: Много e вероятно безплатната обмяна в банките да продължи, но не е задължително
12:52 / 05.01.2026
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
Златимир Йочев се завърна: Ще си позволя, противно на журналистическите правила, да започна с един цитат
11:54 / 06.01.2026
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
Бенатова: Банките нарушават закона, като отказват на хората да им обменят парите без такса, но Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:00 / 06.01.2026
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
Хампарцумян: Най-добре си сменяйте парите в собствената банка, защото иначе може да се подписват документи, колкото да ставате нов клиент
09:29 / 06.01.2026
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
Ресторант "Тон Бонбон": Тази супа винаги е струвала 8.10 лева, не е увеличавана
12:31 / 05.01.2026
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
Мачове на България за Купа "Дейвис"
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: