ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
"Еконт" и "Спиди" с информация, която ще ви спести много
Автор: Екип Plovdiv24.bg 06:45Коментари (0)403
©
Зимните празници чукат на вратата и с тях идва най-натовареният период за куриерските услуги в страната. За да бъдат подаръците ви доставени навреме и без излишно напрежение, е важно да планирате изпращанията си предварително. По тази причина споделяме актуална и обобщена информация за празничния график на доставките на куриерските фирми Еконт и Спиди в периода около Коледа и Нова година.

По време на коледните и новогодишните празници офисите и партньорите на Еконт няма да работят на 25 и 26 декември 2025 година, както и на 1 и 2 януари 2026 година. В дните 22 и 23 декември, както и на 29 и 30 декември 2025 година, обслужването на клиенти ще се извършва при стандартно работно време. На 24 декември, 27 декември, 31 декември 2025 година и на 3 януари 2026 година офисите ще работят с клиенти до 15 часа.

Пратките, подадени на 24 декември до офис или адрес, ще бъдат доставени на 27 декември със съботна доставка или на 29 декември. Изпратените на 31 декември пратки ще пристигнат при получателите на 3 януари със съботна доставка или на 5 януари 2026 година.

При куриерска фирма Спиди графикът също е съобразен с празничните дни. На 24 декември 2025 година работният ден ще бъде непълен и ще се приемат пратки със срок на доставка 29 декември.

На 25 и 26 декември, както и в дните от 27 до 28 декември, офисите няма да работят, като в неделя складовете с обозначено работно време ще приемат само клиенти с готови товарителници. Работата се възобновява на 29 и 30 декември, като на 30 декември ще се приемат пратки със срок на доставка 5 януари 2026 година.

В последния ден на годината, както и в първите четири дни на януари, Спиди няма да извършва стандартно обслужване, с изключение на определени складове, които ще приемат пратки с предварително подготвени документи.

Препоръчваме да се съобразите с този празничен график и да изпратите пратките си възможно най-рано, за да си осигурите спокойствие и навременна доставка. Така подаръците ви ще стигнат точно когато трябва и ще донесат радост на хората, за които са предназначени.


Още по темата: общо новини по темата: 141
23.12.2025 АПИ предупреди: 100 000 автомобила тръгват само от столицата
23.12.2025 Празник е!
23.12.2025 Без тирове на магистралите
23.12.2025 Ако ще пазарувате от "Лидл" - ето го работното им време по празниците
22.12.2025 Над 60 дежурни екипа на "Eлектроразпределение Юг" са в готовност
22.12.2025 Коледен благотворителен базар в Съдебната палата в Пловдив
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Без тирове на магистралите
07:00 / 23.12.2025
Ако ще пазарувате от "Лидл" - ето го работното им време по празни...
06:20 / 23.12.2025
БНБ помага на незрящите да различават фалшивите евро банкноти и м...
22:52 / 22.12.2025
Увеличиха цената на водата от 1 януари
21:09 / 22.12.2025
Шефът на ТОЛ: Ще имаме ограничение в рамките на 5 часа, няма да м...
20:32 / 22.12.2025
Специална прогноза за очакваната снежна пътна обстановка на Колед...
19:54 / 22.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
20:14 / 21.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: