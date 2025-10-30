ЗАРЕЖДАНЕ...
|Екатерина Захариева за еврото: Процесът върви по план
Екатерина Захариева е у нас за участие в кръгла маса на тема "Жените в иновациите".
Тя посети института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии и беше гост на официалното откриване на космически център.
Пред БНТ еврокомисарят подчерта, че България постига много в сферата на новите технологии и иновациите, а INSAIT е истински повод за гордост и е признат като един от най-добрите институти за изкуствен интелект в света.
"Отвътре виждам политическото напрежение, но се радвам, че правителството остана стабилно. По отношение на еврото все още по мое наблюдение обществото е разделено. Но мисля, че все повече и повече хора започват да говорят и да разбират, че позитивните неща са страшно много за българската икономика и за българските граждани. Много е важно в първите седмици на преминаването всичко да върви гладко, хората да имат достатъчно информация, хората да се чувстват спокойни, служителите в банки и магазини да бъдат обучени. Мисля, че процесът върви по план", заяви еврокомисарят Екатерина Захариева.
