Екатерина Панайотова от "УниКредит": Хората идваха с кофи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:56Коментари (0)2257
© Plovdiv24.bg
Първите дни на България в еврозоната преминаха без сътресения за банковите системи и платежните канали.К оординацията между отделните звена е позволила картовите разплащания и банкоматите да заработят минути след настъпването на новата 2026 година. Това коментира Екатерина Панайотова, заместник-директор "Банкиране на дребно“ в "УниКредит Булбанк", в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

Макар че подготовката е изисквала денонощна работа по време на празниците, резултатът е по-добър от този в други държави, присъединили се наскоро. Панайотова отбеляза, че първото плащане на ПОС терминал е станало факт веднага след полунощ на 1 януари.

Голямото предизвикателство в момента обаче се оказва физическата обмяна на парите в брой.

"Хората идваха с кофи, пълни със стотинки, искаха да ги обменят. Апелирам да не бързат толкова много, защото банките ще обменяме монети и левове по фиксинга на БНБ още шест месеца“, сподели Панайотова, подчертавайки огромния логистичен натиск върху касовите центрове.

Лихвената политика: Какво се променя?

Един от най-важните въпроси за потребителите е начинът, по който се определят лихвите след приемането на еврото. За съществуващите кредити условията остават същите, а за новите – еврозоната отваря врати за по-добри фиксирани нива, каза Панайотова.

Влизането в еврозоната позволява на банките да предлагат продукти, които да дават на клиентите по-голяма сигурност и предвидимост за плащанията.

"Влизането ни в еврозоната ни даде възможност за много по-добри условия по фиксираните лихви... Човек ще може да си вземе ипотечен кредит с фиксирана лихва за първите пет години или потребителски за целия период от 10 години.“

При плаващите лихви новият референтен индекс (Евро HTDI) е базиран върху цената на евровите депозити в България. Благодарение на високата ликвидност в системата, не се очаква поскъпване.

"Не планираме и не предвиждаме, не прогнозираме повишение на лихвите. Имаше увеличение при депозитите с няколко базисни точки, които ние компенсирахме с намаление на надбавката.“

Инвестиционен фокус през 2026 г.

След бума на ипотечното кредитиране през 2025 г., банковият сектор очаква 2026 г. да бъде годината на бизнес инвестициите. Въпреки политическата динамика, икономическата стабилност, донесена от еврото, стимулира българските и чуждите предприемачи да търсят средства за нови проекти.

Банките вече са подготвили специализирани програми, насочени към малките и средни предприятия. Целта е да се увеличи делът на инвестиционните кредити, което от своя страна да доведе до по-високи заплати и засилено вътрешно потребление.

Прогноза за таксите и преводите

Една от преките ползи за клиентите е премахването на разходите за превалутиране при преводи в чужбина. По отношение на банковите такси, промени не се очакват в близко бъдеще.

"Банките сме застопорили тарифите си доста преди шест месеца и през следващата година по същия начин няма да има промяна.“


