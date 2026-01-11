ИЗПРАТИ НОВИНА
Eдното платно по пътя Девин – Смоля е отворено, работата по свлачището продължава
Автор: Нели Гергьовска 13:03Коментари (0)308
Отворено за движение е едното платно на пътя Девин – Смолян, край Широка лъка, който бе затворен напълно от снощи заради активизирало се голямо свлачище. След няколкочасово непрекъснато разчистване с тежка техника, вече се пропускат автомобили, съобщи за ФОКУС зам.-областният управител на Смолян Андриян Петров.  

Движението се регулира от двете страни на свлачището, като поетапно през определен интервал от време се пропускат автомобили.

Разчистването на свлачището, които бе около 150 куб. метра, продължава, като предстои и обрушване на скатовете. Все още не е ясно кога точно пътят ще бъде напълно разчистен и преминаването в този участък ще се осъществява нормално.


