ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Една от глобите на Виктор, причинил касапницата в София, е малко преди удара в автобуса
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:31Коментари (0)1859
©
виж галерията
ЕТ "Николай Начев" е автошколата, в която се е учил да шофира 21-годишният шофьор камикадзе Виктор Илиев. 

Автоинструкторът Николай Велев Начев отказа да коментира казуса. Самата книжка е извадена от Автомобилна администрация, Начев само го обучавал. 

Тежката катастрофа стана рано тази сутрин в София. При инцидента има загинал и шестима ранени, сред които и Виктор. Мъжът се блъснал в автобуса на кръстовището на столичните булеварди "Константин Величков" и "Възкресение".

Виктор Илиев е задържан. Той има още шест глоби натрупани за две седмици от както има книжка. В досието му личат и две кражби, когато е бил на 16 г. Часове преди фаталната катастрофа той е бил глобен от СДВР.  Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител. 

Аудито, забило се в автобуса на градския транспорт, е взето на лизинг през юни. Колата е на 15 години - излязла е от завода през 2010 г.. Тя не е записана на името на шофьора камикадзе Виктор Илиев, а на негов приятел. Вероятно колата му е била дадена за вечерта.

Във Военномедицинска академия (ВМА) са приети четирима от пострадалите от катастрофата. Трима от тях са хоспитализирани – две момичета в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия, съобщиха от пресцентъра на болницата. Те са пътували в автомобила. 

"След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение", посочват още от ВМА, пише "24 часа".


Още по темата: общо новини по темата: 10
15.08.2025 Шофьорът на аудито: Да треперят всички!
15.08.2025 Шофьорът, влетял в автобус, се охранява от полицаи в болницата
15.08.2025 "Опасен, смъртоносен вредител, пръкнал се от среда на вредители": Шкварек с коментар за жестоката катастрофа
15.08.2025 Петър Велков за катастрофата в София: Нагла и проста нация
15.08.2025 Борис Бонев: На всички ни писна от татини синчета с БМВ-та, Аудита и
Мерцедеси
15.08.2025 Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Шофьорът, влетял в автобус, се охранява от полицаи в болницата
14:05 / 15.08.2025
Петър Велков за катастрофата в София: Нагла и проста нация
13:23 / 15.08.2025
90% от новите апартаменти са се разпродавали "на зелено", още пре...
12:51 / 15.08.2025
НСИ: Месечната инфлация е 1.7%, а годишната 5.3%
13:49 / 15.08.2025
Борис Бонев: На всички ни писна от татини синчета с БМВ-та, Аудит...
12:42 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в Софи...
11:57 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
08:03 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:08 / 14.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Изследователят Марин Лесев: В шкембе чорбата са присъствали добавки като ориз и магданоз
Изследователят Марин Лесев: В шкембе чорбата са присъствали добавки като ориз и магданоз
11:45 / 13.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Лига на конференциите сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: