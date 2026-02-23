ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Единствено за Дечо изрично е подчертано, че огнестрелната рана е възможно да е причинена и със собствена ръка
Днес служебният вътрешен министър Емил Дечев се срещна с разследващите по случая.
"Тежко криминално престъпление, в основата на което стои един човек“ – така криминалният психолог Тодор Тодоров описа случилото се. Тодоров и екипът му са подробно запознати със случая. По негови думи става дума за три убийства и три самоубийства.
Официалната версия до момента гласи, че в хижата и тримата мъже са се самоубили. В информация, публикувана на официалната страница на прокуратурата, обаче единствено за Дечо изрично е подчертано, че огнестрелната рана е възможно да е причинена – цитирам – "и със собствена ръка“.
Във всички случаи обаче криминалният психолог е категоричен – външна намеса няма.
Според Тодоров една от основните грешки на разследващите е, че са допуснали Деян Илиев – мъжът, който първи открива телата на Петрохан, да напусне България.
Служебният вътрешен министър Емил Дечев също проведе среща с екипа разследващи. Той заяви:
"По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина.“
Потърсихме за коментар и МВР, и прокуратурата с въпроси дали има данни и в хижата да е извършено убийство, готова ли е експертизата, която трябва да установи деня на смъртта на Калушев, Николай и Александър, както и отключен ли е вече телефонът на основния свидетел Деян Илиев. До този момент отговор няма, съобщи bTV.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 268
|предишна страница [ 1/45 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Отпадат удостоверения за раждане и адресна регистрация
21:47 / 23.02.2026
Христо Гаджев за смяната на всички 28 областни управители: Това е...
20:36 / 23.02.2026
Всички, които имат право да глобяват, излязоха на пътя Пловдив-Па...
20:13 / 23.02.2026
Явор Серафимов след думите на Дечев: В болница съм
20:28 / 23.02.2026
Ясни са имената на тримата заместници на доц. Околийски в Здравно...
20:34 / 23.02.2026
Служебният кабинет смени всички областни управители с 28 нови
19:11 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS