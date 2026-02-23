ИЗПРАТИ НОВИНА
Единствено за Дечо изрично е подчертано, че огнестрелната рана е възможно да е причинена и със собствена ръка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:59
©
3 убийства и 3 самоубийства – това се крие зад случая "Петрохан“, смята криминалният психолог Тодор Тодоров. Според него е възможно един от мъжете в хижата също да е бил убит.

Днес служебният вътрешен министър Емил Дечев се срещна с разследващите по случая.

"Тежко криминално престъпление, в основата на което стои един човек“ – така криминалният психолог Тодор Тодоров описа случилото се. Тодоров и екипът му са подробно запознати със случая. По негови думи става дума за три убийства и три самоубийства.

Официалната версия до момента гласи, че в хижата и тримата мъже са се самоубили. В информация, публикувана на официалната страница на прокуратурата, обаче единствено за Дечо изрично е подчертано, че огнестрелната рана е възможно да е причинена – цитирам – "и със собствена ръка“.

Във всички случаи обаче криминалният психолог е категоричен – външна намеса няма.

Според Тодоров една от основните грешки на разследващите е, че са допуснали Деян Илиев – мъжът, който първи открива телата на Петрохан, да напусне България.

Служебният вътрешен министър Емил Дечев също проведе среща с екипа разследващи. Той заяви:

"По никакъв начин не съм се намесвал и няма да се меся кои доказателства да кредитирате, кои версии да поддържате или изключите. Очаквам да направите пълно, всестранно и обективно разследване по двете досъдебни производства и да успеете да разкриете обективната истина.“

Потърсихме за коментар и МВР, и прокуратурата с въпроси дали има данни и в хижата да е извършено убийство, готова ли е експертизата, която трябва да установи деня на смъртта на Калушев, Николай и Александър, както и отключен ли е вече телефонът на основния свидетел Деян Илиев. До този момент отговор няма, съобщи bTV.


