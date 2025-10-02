EFAS ни предупреди за усложнения на 3 октомври 

© Във връзка с усложняващата се метеорологична обстановка и предупрежденията за обилни валежи, министър Даниел Митов свиква работно съвещание в сградата на МВР.



"Освен прогнозите на синоптиците, в националния оперативен център е постъпила информация от Европейската система за осведоменост за наводненията (EFAS) за очаквано усложнение на 3 октомври в някои области". Това заяви на извънредна среща министър Даниел Митов.



"Ще бъде обсъдена готовността на институциите и координация на действията за осигуряване на безопасността на населението", каза той.



"Както знаете сега и на "Петрохан" вали сняг, почиства се", успокой Даниел Митов.



"Министерството на околната среда и водите, съответно НИМХ ще представят актуалната информация за обстановката и прогноза за високи речни нива., от Министерство на земеделието за състоянието на напоителната система, каналите, от Министерство на регионалното развитие - доклад за осигуряване на планинските проходи и основните пътни артерии. Обезпечаване на непрекъснатост на железопътния транспорт и съобщенията е темата за доклад на ресорното министерство", уточни Даниел Митов.



По въпросите за аварийната защита на електропроводите и осигуряване на непрекъснатост на енергодоставките ще докладва Министерството на енергетиката. Готовността за реакции и наблюдение на критичните места по общини и населени места е темата на Националното сдружение на общините. По линия на МВР - отговорностите за действия при усложнена обстановка - ранно предупреждение, оповестяване са концентрирани върху ГДПБЗН и областните дирекции на МВР в страната", каза още Митов.