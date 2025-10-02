ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|EFAS ни предупреди за усложнения на 3 октомври
"Освен прогнозите на синоптиците, в националния оперативен център е постъпила информация от Европейската система за осведоменост за наводненията (EFAS) за очаквано усложнение на 3 октомври в някои области". Това заяви на извънредна среща министър Даниел Митов.
"Ще бъде обсъдена готовността на институциите и координация на действията за осигуряване на безопасността на населението", каза той.
"Както знаете сега и на "Петрохан" вали сняг, почиства се", успокой Даниел Митов.
"Министерството на околната среда и водите, съответно НИМХ ще представят актуалната информация за обстановката и прогноза за високи речни нива., от Министерство на земеделието за състоянието на напоителната система, каналите, от Министерство на регионалното развитие - доклад за осигуряване на планинските проходи и основните пътни артерии. Обезпечаване на непрекъснатост на железопътния транспорт и съобщенията е темата за доклад на ресорното министерство", уточни Даниел Митов.
По въпросите за аварийната защита на електропроводите и осигуряване на непрекъснатост на енергодоставките ще докладва Министерството на енергетиката. Готовността за реакции и наблюдение на критичните места по общини и населени места е темата на Националното сдружение на общините. По линия на МВР - отговорностите за действия при усложнена обстановка - ранно предупреждение, оповестяване са концентрирани върху ГДПБЗН и областните дирекции на МВР в страната", каза още Митов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17
|
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Димитър Радев за 1 януари: Търговските банки ще бъдат предварител...
14:57 / 02.10.2025
Първа нова GSM-R станция е въведена в експлоатация предсрочно
14:33 / 02.10.2025
Оранжев код за петък, ще вали много, ще натрупа сняг
14:28 / 02.10.2025
Тежка катастрофа с двама загинали край Луковит
14:34 / 02.10.2025
Кола се обърна по таван на отбивка към АМ "Тракия", обстановката ...
14:04 / 02.10.2025
Радостин Василев: Ако Сарафов не предприеме действия, ще направя ...
14:34 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS