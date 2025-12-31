ИЗПРАТИ НОВИНА
Джартов препоръча да се избягва употребата на разклонители в домашни условия
Автор: ИА Фокус 09:44
Има изнесени екипи от огнеборци на местата, където се очаква струпване на хора в новогодишната нощ. Това заяви в ефира на bTV главен комисар Александър Джартов, директор на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението“.

По думите му най-големите притеснения обикновено са свързани със събирането на много хора в увеселителни заведения, употребата на алкохол, съчетана с употребата на пиротехнически средства. Според него тази комбинация често води до инциденти.

"Традиционно преди празниците проверяваме заведенията и туристическите обекти. Както и обектите с религиозно предназначение. Извършени са над 1800 проверки, като в 200 обекта са констатирани нарушения на изискванията за пожарна безопасност“, каза Джартов.

Той даде пример, че обикновено нарушенията са свързани с недостатъчно уреди за пожарогасене, складиране на амбалаж пред изходи и неизрядна документация. Допълни, че контролът е изключително завишен след трагичния случай "Индиго“ от 21 декември 2001 г., когато в софийска дискотека седем деца загиват, а 12 други са ранени при масова паника по време на евакуация.

"По отношение на хотелите и увеселителните заведения през последните години има значително подобряване на пожарната безопасност. Клиентите може да подават сигнали, ние извършваме веднага проверка. Има ръст около 20% на пожарите по време на коледните и новогодишните празници, съпоставен с другия период на отоплителния сезон“, обясни Джартов.

Той препоръча в домашни условия да се избягва употребата на разклонители, защото често създават предпоставки за пожар. Бенгалският огън пък може да предизвика тежък инцидент, ако се запали на закрито.

Джартов обясни, че има чести случаи на запалени покриви и селскостопански постройки от пиротехника в новогодишната нощ. Относно изминалата година, той коментира, че климатичните изменения и глобалното затопляне водят до по-тежки пожари.


