ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Двойните цени подлудиха клиентите в обектите, всеки втори вече пита дали може с евро!
"Особено по бензиностанциите, когато зареждат, чужденците настояват да платят в евро, защото виждат и тази цена на етикета. Малко трудно им обясняваме, че плащането в евро още не е възможно – чак след 1 януари догодина“, разказа отговорничка на бензиностанцията под възел "Бинека“ на АМ "Струма“.
По думите ѝ дори и някои българи предпочитали да плащат в евро, а не в левове.
Междувременно кюстендилци се питат дали след 1 януари, когато България премине към еврото и левовете постепенно излязат от обращение, ще могат да пазаруват в евро в съседния Босилеград и в Сърбия.
Досега в тези райони, особено близо до границата, често се приемаха и български левове. Сходна ситуация има и със Северна Македония, където при групови посещения на заведения сметките нерядко се плащат в левове. Не е ясно обаче как ще се промени това след въвеждането на еврото у нас.
От 8 август в магазините и търговските обекти цените задължително се изписват както в левове, така и в евро. Жители на Кюстендил обаче сигнализират за липса на еднакъв стандарт – на някои места първо е изписана цената в левове, а на други – в евро.
"Когато в началото започна двойното изписване, първо бяха левовете, после еврото. Така свикнах. Наскоро влязох в магазин, където беше обратно, и се обърках. Подведох се и изпаднах в неловко положение на касата. Би било много по-удобно, ако навсякъде има единен ред – например първо левове, после евро. Така по-лесно ще се ориентираме“, сподели пред БНР жителка на Кюстендил.
В следващите месеци търговците и клиентите в региона ще трябва да се адаптират към новите правила. Докато плащането в евро стане официално разрешено от 1 януари, объркването с двойните цени и предпочитанията на чужденците вероятно ще продължат.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1343
|предишна страница [ 1/224 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нови правила за шофьорските книжки в ЕС
09:55 / 22.10.2025
Предстои голяма промяна за Google Maps
09:22 / 22.10.2025
Борисов и Пеевски се разбраха за пълен мандат на правителството
09:03 / 22.10.2025
Прокурор е в тежко състояние след нападение с чук
09:11 / 22.10.2025
Адвокат: Собствениците в Елените не носят никаква отговорност
08:23 / 22.10.2025
Важна информация за пътуващите по "Тракия"", "Хемус" и "Струма"
08:08 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS