|Движението на АМ "Тракия" спря
Припомняме, че тапите по аутобана са заради ремонти.
От АПИ съобщиха, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.
Шофирайте внимателно и със съобразена скорост!
