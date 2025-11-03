ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:27Коментари (0)510
©
Първият проект на държавния бюджет в евро все още не е окончателно приет, но вече предизвиква сериозно напрежение между държавата и бизнеса. Това заяви председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев в интервю за bTV.

Според него България е на прага на икономическа стагнация и без спешни реформи страната рискува да поеме по "румънския сценарий“ – комбинация от висока инфлация, растящ дълг и ниска производителност.

"Последните 4-5 години държавата е под влиянието на много силен популизъм, който вече изповядват абсолютно всички партии. Неувереността в стабилността на управляващата коалиция ги кара да поемат ангажименти към синдикати и радикални леви организации, чиито идеи не са добри за икономиката“, заяви Домусчиев.

По думите му държавната администрация продължава да расте, без да показва по-висока продуктивност, докато заплатите в публичния сектор изпреварват тези в частния.

"Да виждате някъде реформи? Администрацията се увеличава, ние им плащаме заплатите. В момента един служител в администрацията взима повече от един частен служител“, посочи председателят на КРИБ.

Той определи идеята за увеличение на пенсионните вноски с 2 процентни пункта като "икономически вредна“, тъй като това ще натовари бизнеса, ще повиши себестойността на продукцията и ще създаде нов натиск върху инфлацията.

"Това е допълнителен разход за всяка фирма и всеки работещ. Хората ще получават 2% по-малко, а работодателите ще плащат повече. Това убива конкурентоспособността“, заяви Домусчиев.

Домусчиев предупреди, че подобна политика може да доведе до ръст на външния дълг и до понижаване на икономическия рейтинг на страната:

"Вървим към румънския сценарий – увеличаване на инфлацията, външните заеми и дълга на България. Това са неща, които убиват държавата и рейтинга ѝ. Един ден нашите деца ще плащат тези дългове.“

Той допълни, че липсата на структурни промени и преразходът в държавния сектор задушават реалната икономика:

"Наливат се милиарди в държавни предприятия, вместо в проекти, които създават продукция. Не може да продължаваме да субсидираме с милиарди БДЖ, при положение че частни компании чакат възможност да инвестират.“

Бизнес лидерът очерта и по-широк контекст – трудното положение на европейската икономика.

"Европа е в нокдаун – в менгеме между САЩ и Китай. Ние нямаме капиталите и потенциала на Западна Европа да издържим. Българската индустрия ще бъде под силен натиск“, предупреди Домусчиев.

Според него 2026 година ще бъде трудна, с минимален ръст на икономиката и ограничени възможности за растеж на износа.

Домусчиев призова управляващите да проявят политически кураж и да спрат популистките решения:

"Необходимо е разум в правенето на бюджета, спиране на ръста на заплатите в обществения сектор и реални реформи. Ако се върнем към консервативна политика и ефективно управление, парите ще се намерят.“

В заключение председателят на КРИБ подчерта, че българският бизнес плаща вече конкурентни заплати и привлича чужди специалисти, но липсата на дигитализация и ефективност в администрацията продължава да пречи на инвестициите:

"Всички компании инвестират в изкуствен интелект и роботизация, докато държавата дори не говори за това. Изтървахме момента да стимулираме иновациите и индустрията. Ако не се променим, ще изостанем безвъзвратно.“


Още по темата: общо новини по темата: 85
03.11.2025 »
02.11.2025 »
01.11.2025 »
01.11.2025 »
01.11.2025 »
01.11.2025 »
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Почина шефът на БАБХ
21:28 / 02.11.2025
Рая Назарян: Не можем да бъдем упреквани за това
21:19 / 02.11.2025
Шофьорът, помел над 5 коли на бул. "Витоша", е бил пиян
21:09 / 02.11.2025
Край на циганското лято!
20:44 / 02.11.2025
Владислав Горанов с тежка атака срещу президента
20:06 / 02.11.2025
Родена е на днешния ден в Пловдив, уволнявана е често от различни...
18:58 / 02.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Важни новини за пенсионерите
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
21:03 / 01.11.2025
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
16:49 / 01.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Камерите на толсистемата ще засичат и скоростта
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: