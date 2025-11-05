ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Домусчиев: Повишаването на данък дивидент в България ще има доказано вредни последици
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:18Коментари (1)763
©
Според бизнесмена Кирил Домусчиев повишаването на данъка върху дивидентите ще убие иновациите и предприемачеството в България. Такова мнение изрази в пореден текст в своята страница във фейсбук.

Депутатът от БСП Драгомир Стойнев оправда удвояването на данъка върху дивидентите с борба срещу сивата икономика. Като човек от реалния бизнес и дългогодишен предприемач, искам да кажа три неща по този въпрос.

"Твърдението е статистически и логически невярно", пише Домусчиев и продължава:

"Няма никаква статистически значима корелация между размера на данъка върху дивидентите и нивото на сивата икономика в държавите от Източна Европа. Тези страни споделят сходни икономически проблеми и институционални дефицити, а данните показват, че промените в данъка дивидент не оказват съществено влияние върху сивия сектор.

Сравненията с Франция или Германия са напълно неуместни – когато БСП изградят институции, подобни на френските или немските, тогава могат да правят подобни аналогии.

"Казано накратко – твърдението на депутата Стойнев е просто невярно като данни.

В реалния живот "сивите“ пари или изобщо не минават през официална фактура, или се изтеглят под формата на възнаграждения на управителите и директорите, при което се плащат общо между 10% и 11% данъци и осигуровки.

Това е публично известно и видно от данните на НАП – просто трябва политическа воля за контрол, а не нови данъци. Повишаването на данъка върху дивидентите няма да изсветли икономиката – напротив, ще я вкара още по-дълбоко в сянка.

"Прогнозните приходи от данъка дивидент за 2025 година са 174 милиона лева – сума, която ясно показва колко млад е българският капитализъм и колко ограничени са все още възможностите на родните компании.

Дори при фантастичните прогнози на БСП за 340 милиона лева през 2026 г. (които едва ли ще се случат – по-вероятно е приходите да намалеят), ефектът върху бюджета ще е минимален. На фона на очакван дефицит над 8 милиарда лева – това е капка в морето.

Самият Румен Овчаров – дългогодишен член на БСП – каза ясно: именно понижаването на данъците доведе до изсветляване на икономиката в миналото. Днес БСП използва същия аргумент, за да ги повиши. Това е откровен парадокс.

"Когато предприемачите не могат свободно да изтеглят печалбите си и да ги инвестират в нови начинания, те просто ще спрат да рискуват. Компании като EnduroSat вероятно нямаше да съществуват, ако инвеститорите "ангели“ трябваше да плащат двойно по-висок данък дивидент.

За младите хора това е трагично – без рисков капитал няма иновации, а без иновации няма бъдеще.

Ще блокира капиталите в стари бизнеси и ще убие иновациите. Това е една от основните причини Европа да изостава от САЩ и Китай. Вместо да се създават нови компании, капиталите се трупат в старите.

Само един пример: създадената преди 22 години Tesla днес има три пъти по-висока пазарна капитализация от целия европейски автомобилен сектор – и повече от целия световен аутомотив сектор.

През 2009 г. средният американец е произвеждал 1.4 пъти повече от средния германец – през 2025 г. съотношението вече ще е 1.6 пъти. Ние трябва да се учим от грешките на големите, а не да ги повтаряме.

Западна Европа има капитал, натрупан за 200–300 години. България няма и 70 години истински капитализъм – нямаме право на грешки.

Големите компании ще предпочетат да задържат печалбите си и да ги реинвестират, а нови инвестиции просто няма да се случат. Така събраните приходи от данъка дивидент може дори да се свият – а натискът за нови данъчни увеличения ще нарасне.

България все още изгражда своя капиталов и предприемачески потенциал. Радикално левите политики не просто спират този процес – те унищожават благосъстояние, блокират инвестициите и тласкат страната към инфлация и дългове.

Повишаването на данъка върху дивидентите е грешна стъпка, която ще удари най-силно именно онези, които създават работни места, технологии и растеж."


Още по темата: общо новини по темата: 2
03.11.2025 Туроператор: Лошите пътища не позволяват двуетажни автобуси до българските курорти
23.10.2025 Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от
догодина






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Кирчо крадецът взе да се изживява като финансист, бюджетист, икономист и всякъв друг ист! Даже Хампръцумян е по-добре, закривай!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
След Пловдив влаковете за морето ще минават със 160 км/ч през нов...
09:14 / 05.11.2025
Почина бизнесменът Теодор Стоев
08:58 / 05.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Не повече от 15 градуса, облаци и дъжд
08:01 / 05.11.2025
Криминално проявен преби медик 
08:02 / 05.11.2025
Александър Бубиа: Има осезаемо поскъпване при хранителните и нехр...
08:06 / 05.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
От последните минути: Оперираха Христо Стоичков
19:53 / 03.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Земетресения в България
Лято 2026
Рехабилитацията на жп линията Пловдив - Бургас
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: