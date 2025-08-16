ИЗПРАТИ НОВИНА
Домашен арест за младежа, помел с АТВ пловдивско семейство с три деца
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:16Коментари (1)1955
©
Пуснаха под домашен арест младежа, помел с АТВ пешеходци в "Слънчев бряг", научи Plovdiv24.bg. Районната прокуратура в Несебър повдигна обвинение на 18-годишния мъж, който в четвъртък прегази петима души на тротоар. Обвинението е за нанасяне на средна телесна повреда на повече от едно лице. На младежа беше наложена и мярка за неотклонение "задържане под стража" за 72 часа.

Петима души от Пловдив, от които три деца са в болница. 

Според роднина на пострадалите няма да бъде наложена адекватна присъда на водача, чиито родители са полицейски служители. Той призова министъра на вътрешните работи също да започне проверка по случая.







че как ще задържат такова добро дете-нали и майка му и баща му са полицаи-те са го възпитали добре.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

