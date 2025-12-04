ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Доц. Петър Чолаков: Не съветвам нито един политически лидер да приватизира гнева на хората
Автор: Цоня Събчева 20:09Коментари (0)285
© Фокус
Всеки, който се опита да се припише протеста на себе си, всяка политическа сила или партиен лидер, ще сгреши жестоко. Сред тези хора, които са на площада, със сигурност има и такива, са привърженици на една или друга политическа сила, но  по-голямата част просто се отвратиха от статуквото, от това да бъдат лъгани, от корупция, от далавери в продължение на много години. Това са млади хора, които особено част от тях, със сигурност и виждат и как стават нещата в един отворен свят извън България. Това каза доц. Петър Чолаков от Института по философия и социология на БАН в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".

"Тази пустота, която е духовна пустота, която сее в политическия живот, тази пошлост, наистина е непоносима. Така че всякакви опити за приватизация са изключително рисковани и не съветвам нито един политически лидер, дали настоящ, дали някой, който тепърва ще прави проекти, да се опитва да приватизира гнева на хората", допълни той.

Според Чолаков, има риск хората отново да останат излъгани, както често се е случвало през последните 35 години. Въпреки това той смята, че бездействието е по-лош избор – по-добре е гражданите да излязат и да изразят недоволството си, защото по друг начин промяна не се случва. Ключовият въпрос не е дали да се протестира, а кого хората ще подкрепят на следващите избори. Избирателите носят отговорността да мислят, да преценяват и да не дават доверието си на тези, които вече са ги подвели.

Той счита за трудно да се прогнозира какво ще се случи, тъй като протестите бяха спонтанни и изненадващи като мащаб. "Бихме могли да направим ясна прогноза, ако опозицията в 51-вия парламент беше обединена, а тя не е. Дали ще им стигнат гласовете да успеят да съборят това правителство? Ако вътре нещо в управляващите се пропука, тогава да", допълва гостът. Като друг фактор, който пречи на това да се предвиди какво ще се случи, той посочи и евентуалният политически проект на президента Радев.

"При всяко положение управляващите трябва да поемат малко повече отговорност. Ето, виждам, че министърът на вътрешните работи е оневинил самия себе за провокацията на протестите и това, че МВР допусна тези неща да се случват. Така допълнително се нагнетява напрежение с тази, смея да кажа, безотговорност и от това бягство от отговорността на министъра. Хората ще се ядосат още повече", каза още Чолаков и заключи: "Къде всичко това ще ни отведе, не знам. Но очевидно е, че има страшно много хора в страната, които не искат да продължаваме по същия начин политически".


Още по темата: общо новини по темата: 62
04.12.2025 »
04.12.2025 »
04.12.2025 »
04.12.2025 »
04.12.2025 »
04.12.2025 »
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Прокуратурата все още търси причините за инцидента, довел до смър...
18:50 / 04.12.2025
Изследване на "Мяра": Натискът към властта се засилва
17:18 / 04.12.2025
И тази година Студентският празник ще премине под засилен полицей...
17:15 / 04.12.2025
След протестите в София: Даниел Митов не вижда основание да подав...
17:11 / 04.12.2025
Проф. Ива Христова: От респираторен вирус човек трудно се спасява...
15:26 / 04.12.2025
Ивайло Мирчев: Пеевски подписваше всичко, за да излезе от "Магнит...
14:24 / 04.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Лоши новини за имотите в България
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Санкциите срещу Русия
Президентът внася в НС предложение за национален референдум за еврото
Студентски празник
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: