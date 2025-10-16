ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Доц. Петър Чолаков: Има напрежение и трусове в управляващото мнозинство
Според доц. Чолаков има и властови елемент.
"Има и властово противоборство между Делян Пеевски и Борисов. Както във класиката “Шотландски боец" обаче накрая трябва да оцелее само един. Виждайки волята за власт на Пеевски, не мисля, че той е готов да дели властта, с когото и да било. Той не прояви никакъв сантимент спрямо своя политически “баща" Ахмед Доган, още по-малко няма да има такъв към Борисов. Това е основата на трусовете, а това, което видяхме в Пазарджик е просто един повод да се говори за това".
Доц. Чолаков счита, че това, което става зад кулисите не е толкова важно за широката публика, като изтъква, че все пак разбирателство между двамата лидери може да има.
"Според мен Борисов и Пеевски биха могли да се разберат поради две причини. Първата - и за двамата е по-изгодно да продължат да управляват поне докато страната влезе в Еврозоната, а втората, която е още по-важна - президентът Румен Радев, защото опасността от президента очевидно е голяма. Това е също другата линия на конфликти, която не трябва да пропускаме. Това, което обединява Борисов и Пеевски е общият враг - Румен Радев. И това да стоят заедно във властта, за да могат да ограничават допълнително неговите правомощия, както стана със службите за сигурност. Това са двете основни причини, поради които би изглеждало логично да не бързаме да "бием камбаната" и да казваме: “Новите предсрочни избори се очертаха".
И допълни: "В българския политически живот нищо не се води от логиката. Логиката и здравият разум обикновено са на последно място. Много повече се действа инстинктивно и сприхаво в определени моменти".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 8
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Витрините за имитиращи продукти почти са изчезнали от магазините
22:30 / 16.10.2025
Румен Ралчев: Досега президент не се е отказвал от служебен автом...
22:03 / 16.10.2025
Експерт: Златото не бива да се разглежда като инвестиция, която н...
20:41 / 16.10.2025
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинск...
20:14 / 16.10.2025
Благомир Коцев остава в ареста
19:06 / 16.10.2025
Зафиров: Готови сме на разговори за запазването на правителството...
17:21 / 16.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Почина Мария Шишкова
23:07 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS