Доц. Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо

Техническото превалутиране няма как да води до инфлация. Инфлацията по-скоро винаги е била базирана на външни шокове - тази година връщането на ставките за ДДС, скъпия внос на някои храни, тъй като България има грешна земеделска политика, нереформираната енергетика. Те доведоха до по-висока инфлация. Това каза преподавателят в УНСС доц. Щерьо Ножаров в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.



Според него увеличението на цените се дължи по-скоро на психологически фактори и причините са изцяло вътрешни. "Експанзивното увеличение на заплатите, които са с двуцифрени ръстове, в същото време производителността на труда нараства само с 1-1,5% нараства. Тегленето на висок таван на годишния дълг увеличава икономическия растеж, но по-скоро имагинерно и това налива допълнителна инфлация", подчерта гостът.



"Удобствата на еврото са големи и българите ще свикнат бързо. Трябва да кажем, че всички международни прогнози в момента сочат стабилизиране на икономиката на еврозоната през 2026 година. Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната", каза още доц. Ножаров.



По думите му в момента задлъжнялостта на еврозоната без България е 88% и съответно е под ключовият рисков процент. Той даде пример с други страни членки на еврозоната и успяват да контролират тази задлъжнялост. "Силният тласък на икономически растеж, модернизация и нови иновационни инструменти и технологии са тези, които ще доведат до безпроблемното и ясно решение на задлъжнялостта", допълни той.