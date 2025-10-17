Доц. Мангъров: Ваксинирайте се срещу грип, не срещу COVID-19

© Фокус Със застудяването на времето започнаха да се въртят обичайните за сезона вируси – риновируси, респираторно-синцитиален вирус, парагрипни вируси, човешки метапневмовирус, коронавирус, а преди седмица отбелязахме и първия случай на грип. Това каза началникът на Клиниката по детски инфекциозни болести в Инфекциозна болница в София доц. Атанас Мангъров в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Симптомите при различните вирусни заболявания са сходни и се припокриват и установяването на точното заболяване може да стане единствено чрез тест.



"Единствената разлика е, че при грипа нещата протичат много бързо, докато при другите нещата протичат по-бавно и постепенно“, уточни доц. Мангъров.



Най-добрата защита срещу вирусните заболявания според него е укрепването на имунната система. Това става чрез пълноценно хранене, пълноценна почивка, движение и спорт.



Доц. Мангъров препоръча ваксиниране срещу грип. "Ефективността на противогрипната ваксина всъщност зависи от това доколко тези щамове, които са включени в нея, ще съвпаднат с това, което ще дойде като грип. Ако съвпаднат, ефективността може да достигне до 70-80%, ако не – може да достигне до по-ниски стойности. Но тя е безопасна“, заяви началникът на Клиниката по детски инфекциозни болести в Инфекциозна болница.



Той обаче бе категоричен, че ваксинация срещу COVID-19 не бива да се прави. "Тези ваксини са с друго предназначение. По причини, които нямат много общо с медицината, те бяха масово разпространени и което е най-лошото, опитваха да ги наложат при здрави хора. Тази технология е създадена за лечение на ракови заболявания, а не за правене на ваксини. Тя е много евтина, носи високи печалби, но носи и много рискове. Неслучайно в тези страни, които бяха най-силно ваксинирани срещу COVID, в момента има най-висока допълнителна смъртност. Има много силно завишаване на случаите на сърдечно-съдови заболявания, инфаркти, инсулти, миокардити, автоимунни заболявания, на ракови заболявания, на аборти. Всички тези неща много ясно могат да се видят в статистиката на "Евростат“, просто човек трябва да отвори и да ги види. За съжаление те все още не се популяризират много, но малко по малко те изплуват, това няма как да бъде скрито. Аз лично не бих препоръчал на никой да се ваксинира сега с тези ваксини за COVID, независимо дали е бил или не е бил ваксиниран преди“, обясни доц. Мангъров.