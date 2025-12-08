ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доц. Лозанов с нестандартен коментар относно контрапротеста, организиран от Пеевски
По думите му поколението Z се включва в протести, които са срещу същия модел на управление, срещу който протестираха младите и през 2020 година, а в някакъв смисъл и в 2013-та.
"Тогава мотивът на протестите беше назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, а сега той продължава да бъде някак си в центъра на протестните реакции", допълни той.
"Това е един общ процес, който изисква промяна на модела на управление на България. Даже не казвам промяна на управляващите – това е второстепенно, промяна на модела, поне по две линии, които да дадат гаранция за много по-малък корупционен риск в разпределението на обществения ресурс, публичния, и второ, много по-голяма гаранция за независимост на властите, особено за независимост и разделение разбира се, на съдебната власт – тази, която управлява репресивния апарат на държавата, за да не се използва той срещу опоненти, срещу неудобни и т.н. Защото сега тези протести тази година започнаха заради ареста на варненския кмет, който беше, да кажем така най-общо и най-меко, неубедителен от гледна точка на обществото – дали този арест, това негово задържане в онзи момент имаше достатъчно основания или чак след това започнаха да се търсят свидетели", обяснява доц. Лозанов.
Ето как доц Лозанов коментира контрапротеста, организиран от Делян Пеевски:
Ние познаваме тази практика, тя не е от скоро, тя още от протестите 2013-2014 година. Изваждаше се един контрапротест, за да се създава фалшива симетрия и да може медиите да са принудени да отразяват равнопоставено, от две равни гледни точки протестите и някаква реакция срещу тях. А всъщност протест срещу протестите няма. Това е "дървено желязо“ до голяма степен. Гражданските протести са винаги срещу управляващите и логично те да са инициирани от опозицията, и опозицията да има роля в тях, и то именно с цел да коригира лошите практики на властта. Защото както знаем от Чомски, този ляв мислител, няма добра власт, но има власт, която е непрестанно под граждански контрол и натиск, която ограничава лошите й практики. А пък нашата власт има голяма нужда да й се ограничават лошите практики.
"Според мен е замислено така: трябва сега да имат тези контрпротести, да се чуе един силен шум по публичните канали, така че гласът за протеста и основанията за протеста да бъде достатъчно заглушен, след това време да се влезе в празниците, след това да влезем в еврото, което естествено, че в началото силно ще привлече общественото внимание и някак си около това ще са хората повече съсредоточени след нова година веднага. И така някак си всичко да се размине и да се продължи постарому, както стана фактически след 2020 година4, каза още той.
"Нищо чудно и този път да е поредното поколение, което се е опитало да спаси златната ябълка, както в приказката: всеки следващ брат се опитва да спаси златната ябълка на българската демокрация, не успява, накрая се създава общ конформистки дух на затишие, докато се появи следващото поколение, следващите граждански мотивирани общности или групи, които правят поредния опит да превърнат България в една демократична западна държава, в каквато всъщност това Z поколение се е роди, защото това е първото поколение след Виденовата зима. И тогава се появи най-после надежда, че България тръгва по пътя на развитието на западните демокрации, което значи върховенство на правото, което значи разделение на властите, което значи силен граждански контрол на властта и т.н. И след това, това се оказва доста илюзорно и си се връщаме на стария българско-съветски коловоз на упражняване на властта", коментира доц. Лозанов.
