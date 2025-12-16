ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Доц. Кунчев: Ще има грипна ваканция
"Със сигурност ще стигнем до епидемия, вероятно и до грипна ваканция, прогнозира той. Защото най-засегнатите групи се очаква да са децата - на първо място тези от 5 до 14 г., както и тези до 5-годишна възраст. Най-вероятно това ще стане през втората половина на януари", прогнозира д-р Кунчев.
"Други години имаше точкови мутации в 3-4 ареала, сега са в 7, коментира той мутациите на грипния вирус тази година. Затова повече хора може да развият усложнения, данните от Англия говорят за по-тежко протичане, коментира експертът. Но информацията за повече пациенти с усложнения е на база повече заболели хора там", направи уговорка той.
"Ключово е носенето на маска от болния човек, това е много по-ефективно, отколкото да я носи здравия", подчерта доц. Кунчев.
"Ваксината пази не от разболяване, а от тежкото протичане, напомни за пореден път експертът. Това, че геномът на вируса е променен в 7 точки, го прави различен от оригиналния ваксинален щам, но това не прави ваксината неефективна, обясни той. Малко ли е да предпази 60% от хората от тежко протичане и дори смърт, попита той реторично в отговор на въпрос ефективна ли е тазгодишната ваксина. Вече обаче отминава периодът, в който можеше да се имунизират уязвимите хора. 10-15% от пробите доказват грипно заболяване", обясни доц. Кунчев.
В зависимост от интензитета на епидемията между 1000 и 2000 българи годишно стигат до смъртен изход от грип.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 17268
|предишна страница [ 1/2878 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Търговец: Рискувам санкции за липса на евромонети въпреки опитите...
11:13 / 16.12.2025
Проблеми с купуването на билети от БДЖ днес
10:28 / 16.12.2025
Президентът към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специалн...
10:28 / 16.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и...
10:02 / 16.12.2025
Практични съвети за плавен преход от лев към евро
09:37 / 16.12.2025
Проучване в България разкри уникален за Европа феномен, момичетат...
09:18 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS