|Доц. Христозов: Политическата нестабилност може да забави подготовката на институциите за въвеждането на еврото
Според него, влизането ни в еврозоната в момента не зависи директно от настощото правителство, а от решения, които вече са взети на европейско ниво. Той отбеляза и че България не остава без правителство, защото текущото правителство ще продължава да изпълнява своите функции, докато бъде съставено ново такова или докато бъде назначено служебно правителство.
"Няма механизъм, по който една държава да влезе по погрешка или да бъде извадена едностранно. Няма такава процедура. Всички трябва да имаме предвид, че европейските договори не предвиждат механизъм за напускане на еврозоната. Това е изрично регламентирано и в член 50 от Договора за Европейския съюз и нашето членство в него, според който излизането е възможно само от Европейския съюз, но не и от еврозоната. За да напусне еврозоната, държавата трябва да напусне Европейския съюз, което би изисквал по принцип някакъв политически процес, референдум, преговори, но най-вече и промени в националното законодателство, излизане от множество общи политики, които вече сме създали", обясни Христозов.
По думите му политическата нестабилност може да забави подготовката на институциите за въвеждането на еврото - като координацията между БНБ, Министерството на финансите и други органи, приемането на бюджет, провеждането на комуникационната кампания и техническата готовност за деня на присъединяване. Това може да породи и по-висока несигурност на финансовите пазари. Въпреки това гостът смята, че ползите от влизането на България в еврозоната са безспорни, макар да изискват изпълнение на определени ясни условия - стабилни финанси, по-нисък външен дълг, предвидима политика и ефективни контролни институции.
"За пореден път ще изпаднем в рискове, свързани със съставянето на бюджета. Със сигурност има някакви затруднения, но аз мисля, че българските политици вече много ясно осъзнават колко са важни публичните финанси и тяхната стабилност за просперитета на обществото и на държавата ни, така че считам, че ще бъдат много внимателни и този път ще се вслушат в експертното мнение на финансистите и ще направят един подходящ бюджет, което да ни помогне ние наистина да извлечем ползите от еврото", каза още доц. Христозов.
