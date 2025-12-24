Доц. Дамянова: Пазаруваме, суетим се около трапезата, следим за броя на ястията, но забравяме защо вечерята е постна 

© NOVA NEWS В навечерието на Бъдни вечер преподавателят в Богословския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ доц. д-р Екатерина Дамянова говор за теологическия смисъл на празника и как да съхраним духовната му същност в съвременния свят.



"Бъдни вечер е един пример за християнизация на вече съществуваща традиция. Тя се формира на Балканите още през четвърти век, когато езически празници се преобразяват чрез християнството“, обясни пред NOVA NEWS доцент Дамянова. По думите ѝ, празникът символизира очакването на Рождество – "Слънцето на Правдата, нашия Спасител, надеждата за по-добро бъдеще“.



Според нея в съвременната практика често се губи основният смисъл на празника. "Пазаруваме, суетим се около трапезата, следим за броя на ястията, но забравяме защо вечерята е постна – тя завършва Рождественския пост и ни учи на благодарност“, допълни тя. Доцент Дамянова подчерта важността на милосърдието: "Ако ястията не се споделят с близки или с нуждаещи се, затваряме празника само за себе си.“



По отношение на числата на ястията, тя отбеляза, че няма строго религиозни изисквания, но "в християнството числото 3 се свързва със Светата Троица, числото 7 – с даровете на Светия Дух“. Експертът посочи, че традициите имат символика, но най-важното е духът на празника – светлина, тишина и внимание към другите.



Преподавателят коментира и комерсиализацията на празника: "Трябва да знаем какво правим и да не оставим материалното да надделее над духовното. Коледарите не благославят, те разнасят веста за Рождество – така както овчарите чуха ангелската вест.“



Тя отдели внимание и на ролята на Църквата в съвременното общество: "Църквата не е политически субект, а като институция подкрепя вярата и духовността. Когато има несправедливост, вярващите трябва да участват активно и да се молят за света.“