ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Доц. Ангел Кунчев: Грипът протича с остро начало
Автор: ИА Фокус 08:52Коментари (0)372
©
Грипът доминира над ковид. Процентът на положителните грип проби мина 10% и е очакваният грип е H3N2. Това заяви пред bTV главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. 

И заяви, че в момента заболеваемостта се движи като миналата година и за момента няма изненада.

Колко бързо ще се развие грипът – зависи от това колко ние му позволим. Предстоящите празници ще улеснят разпространението на грипа, каза още той.

Напомни - грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите.

А пикът на грипа се очаква през януари месец.


Още по темата: общо новини по темата: 17261
04.12.2025 Проф. Ива Христова: От респираторен вирус човек трудно се спасява
04.12.2025 Най-силният имуностимулатор, но не на таблетки, а на скилидки
03.12.2025 Тодор Кантарджиев: На 100 хиляди един може да направи възпаление на мозъка
28.11.2025 Д-р Бацелова: Предстоящите празници създават допълнителни рискове
24.11.2025 Сред възрастните хора грипът често води и до временна загуба на
самостоятелност
24.11.2025 Лекар предупреди: Атакува ни стомашен вирус с повръщане, лекува се само с
диета
предишна страница [ 1/2877 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Хотелиер: Имам изгорели електроуреди, за които няма компенсация
09:09 / 08.12.2025
Рибар: Положението тази година е трагично
08:50 / 08.12.2025
Големите купони ще са довечера
08:27 / 08.12.2025
Плевнелиев назова коя ще е първата му покупка в евро на 1 януари
08:20 / 08.12.2025
"Продължаваме промяната": Бюджет 2 - няма да стане и по този начи...
08:08 / 08.12.2025
Старт на тежка политическа седмица
08:15 / 08.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
Млад мъж остана завинаги на 27 след неуспешен опит за изпреварване на прав участък
18:04 / 07.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Митьо Маринов остана сам
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
12:49 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място
Тежко положение: Наводнени кръстовища в Пловдив, свалачища затвориха пътя за Смолян, полицията е на място
08:09 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Шахматни състезания
Първа лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: