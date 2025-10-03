ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Добра новина, времето се оправя, но не навсякъде
Днес до полунощ времето остава опасно. В сила е оранжев код за обилни дъждове и силен вятър в голяма част от страната.
Дотук най-значителни бяха валежите по морето, а оттук нататък най-силни ще бъдат в Централна, Северна и Североизточна България. Бурният вятър по морето бавно ще отслабва.
През следващите 20 часа под влияние на средиземноморския циклон преминаващ южно от страната през проливите към Черно море метеорологичната обстановка у нас ще остане много сложна и в много райони се очакват екстремни прояви на времето. Днес ще остане облачно, с повсеместни валежи от дъжд, на много места значителни по количество.
В планинските райони над 600-800 метра надморска височина – валежите ще са от сняг, а в Предбалкана и високите полета в Западна България - от мокър сняг. В края на деня валежите в югозападните райони ще започнат да спират.
Вятърът в източната половина от страната ще се задържи умерен и силен от североизток, а в западните райони ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще са между 5° и 10°, по черноморското крайбрежие – по-високи, за София - около 5°.
През следващото денонощие облачността над страната ще остане значителна. През нощта на много места ще има валежи от дъжд, по високите полета в Западна България – от дъжд и сняг, но от югозапад постепенно ще спират. Значителни по количество ще бъдат валежите в Централна Северна и Североизточна България. Утре дъждовно ще се задържи времето в източните и планинските райони. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – предимно между 8° и 13°, по-високи в югоизточните райони и по Черноморието. В София минималната температура ще бъде около 2°, а максималната – около 8°.
Над планините облачността ще се задържи значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 1300-1400 метра – от сняг. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и ще отслабне, ще е умерен. Максималната температура на 1200 метра ще е около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.
По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 19°-21°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВнР: Задържаният в Израел българин е добре
17:23 / 03.10.2025
Има изчезнал човек на "Елените", хора отказват да се евакуират!
16:13 / 03.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Сменят концесионера на минералната вода в Хисаря
14:55 / 03.10.2025
Корнелия Нинова: Ненужни и вредни сте! Махайте се!
14:55 / 03.10.2025
Морски хора: Очакваше се! Ветко и Маджо застроиха реките
14:34 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Шофьорка: Благодаря на анонимния доброжелател!
17:35 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Meteo Bulgaria: Обръщаме внимание на лилаво-бялото петно
17:40 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS