До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:32
©
След 31 януари българският лев престава да бъде законно платежно средство, но гражданите ще могат да го обменят в евро и след тази дата – за определен период в търговските банки и безсрочно в Българската народна банка, дори и след 10 години.

Това заяви членът на Управителния съвет на БНБ Илия Лингорски в ефира на Нова телевизия.

"Преходът към новата валута у нас премина изключително успешно и ще служи като пример за други държави“, подчерта Лингорски. Той призна, че в първите дни са възникнали отделни недоразумения – изискване на допълнителни документи, опити за начисляване на такси или различни тълкувания на правилата в някои банкови клонове.

По думите му всички подадени сигнали са били разгледани и проблемите са били отстранени още в рамките на първата седмица.

"Колкото по-бързо се подава сигнал, толкова по-бързо се намира решение. Целта не е да се търсят виновни, а да се гарантира нормалното протичане на процеса“, допълни той.

По данни на БНБ само за първите две седмици от реалната обмяна са изтеглени над 7 милиарда лева от наличното парично обращение. Към края на декември в обращение са били над 20 млрд. лева, а в момента сумата вече е около 13 млрд.

Пикът на дневното изтегляне е бил в последните дни на декември, когато средно по 500 млн. лева дневно са преминавали през банковата система. Очакванията са темпът постепенно да се забави.

В началото на процеса някои малки търговски обекти са изпитали недостиг на евро, основно на монети, което в отделни случаи е довело до временно затваряне на магазини. От БНБ уточняват, че това се дължи на недостатъчно предварително планиране, а не на реална липса на валута.

Към момента в обращение вече има над 4,3 млрд. евро, което напълно обезпечава търговския оборот. Проблемът е бил решен в рамките на първите пет работни дни.

До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не. Банковите институции нямат право да отказват обмяна или да начисляват такси.

Декларации се изискват само при суми над 5 000 евро, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари. За суми над 30 000 лева или евро е необходима предварителна заявка.

БНБ призовава гражданите да сортират монетите си по номинал, за да се ускори процесът на обмяна. За броенето на монети не може да се изисква такса, особено когато те са предварително подредени.

Умишлено увредени евробанкноти не подлежат на обмяна и не се компенсират, а търговците имат право да откажат приемането им. Съзнателното притежание на фалшива банкнота е престъпление, като съмнителните купюри трябва незабавно да бъдат предадени на полицията.

На въпрос дали е редно представители на БНБ да заемат политически постове, Илия Лингорски подчерта, че Централната банка по статут е политически неутрална институция и не коментира подобни теми.


