|До месец стартира голям сондаж в Черно море за търсене на газ
"Всички тези проекти, които си поставям пред нас, плюс малките модулни реактори като иновативна технология, е нещо, което безспорно ще запази доминиращата роля на България в региона", коментира той.
Този сондаж ще бъде в Блок "Хан Аспарух", обясни министърът.
"Това е - представете си от град Варна на около 200 до 220 км навътре в морето", допълни той.
"Не само трябва да бъдем енергиен център на югоизточната част от Европа, но аз съм си поставил като цел България да запази доминиращата си роля в региона, защото в крайна сметка ние сме били, сме и искам в перспектива да направя всичко възможно да запазим нетния си износ или да продължим да изнасяме енергия за други държави.
Това може да стане с нови инвестиции в 7-и и 8-и блок на "Козлодуй“ и в нови помпено акумулиращи водно-електрически централи. Това са централи, които използват една и съща вода, два водоема, които са свързани с тръба и турбина, които помпят водата в двете посоки. Това са батерии, които в момента инсталираме на територията на страната. Това са нови електрически връзки със съседните държави, нови газови коридори, възможност за търсене и проучване в Черно море", категоричен бе Жечо Станков.
