|Днес ще бъде слънчево
В планините ще има променлива облачност, значителна вечерта в Западния Балкан, Витоша и Рила и на места там ще има валежи от сняг. Вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, но с тенденция на бавно отслабване и ориентиране от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 6°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 4°-8°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Имунизацията срещу варицела става задължителна, ето откога
10:21 / 09.01.2026
Руменова: Посочването на старата цена в евро при намаления заблуж...
10:13 / 09.01.2026
Стефан Бакалов: Трафикантите чакат голям празник, за да прекарат ...
10:21 / 09.01.2026
Икономист: Таксите за преброяване на дребни стотинки са абсурд
09:51 / 09.01.2026
АПИ: Трасетата основно се третират срещу заледяване, шофирайте вн...
09:59 / 09.01.2026
Вълчев: Промените, които бяха предложени, рано или късно трябва д...
10:00 / 09.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
