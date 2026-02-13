ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Длъжни ли са търговците да приемат плащане с евробанкноти с номинал от 200 или 500 евро?
Според чл. 128, пар. 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз евробанкнотите са законно платежно средство, което предполага задължителното им приемане по пълен номинал при наличие на дължимо плащане. Това означава, че търговец не може да откаже разплащане с банкнота, освен ако страните не са се договорили предварително за друг начин на плащане.
Съгласно Препоръка на Европейската комисия от 22 март 2010 г., приемането на евробанкнотите при разплащанията на дребно следва да е правило, включително и за банкнотите с висок номинал - 200 € и 500 €. Изключения са допустими само при обективни причини, съобразени с "принципа на добросъвестност“.
"Това означава, че когато искаме да платим например с 200-еврова банкнота едно кафе, очевидно говорим за несъразмерност и в този случай се дава възможност на търговеца да не приеме това плащане“, обяснява Георги Чанев от БНБ.
Така отказът трябва да бъде изключение, а не правило.
БНБ подчертава, че е недопустимо търговците изначално да отказват плащане с конкретен номинал банкноти и напомня на потребителите и бизнеса, че целта е да се гарантира свободното и сигурно използване на евровите банкноти като законно платежно средство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1900
|предишна страница [ 1/317 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кредитен консултант: Не очаквам поевтиняване на имотите, а около ...
20:05 / 13.02.2026
Средната брутна заплата в България надхвърли 2700 лв.
19:53 / 13.02.2026
Ключови свидетели разкриват част от заниманията на Калушев и него...
19:56 / 13.02.2026
Яни Янев: Слънчогледовото олио е единствената от хранителните сто...
19:17 / 13.02.2026
Първият човек, който вижда мъртвите в хижа "Петрохан": Имаше разп...
20:22 / 13.02.2026
Йотова: Най-вероятно ще издам указа за назначаване на служебния к...
18:56 / 13.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS