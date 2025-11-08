ЗАРЕЖДАНЕ...
|Директорът на Рали "Пампорово": Преди 2 г. проведохме ралито като имаше 50 см сняг без проблем, а сега има проблем
Според него причините за спиране на ралито са другаде, но не знае къде и не може да ги коментира. "Не съм взел аз решенията и не съм спрял ралито, за да мога да коментирам. Тъжното в цялата ситуация е че не можем да реагираме като ралито се спира в последния момент. Тъжно е за всички хора, които са тук с екипажите си, пилотите са инвестирали суми, за да са тук. Организаторите сме стотици хора и всички се раздават, за да се случи това събитие и да го има и се прави за всички хора в областта. На мен ми е болно, защото аз месеци наред се занимавам с организацията на това рали и реално погледнато трудът на всички хора отива по дяволите, меко казано. Все още не сме взели решение дали ще има и супер етап в Смолян, който бе предвиден за утре. Това трябва да е общо решение и не се взема еднолично“, коментира Мелемов.
Той уточни, че всички останали институции в Смолян са дали позволение ралито да се случи. "Имаме договор за пожарна, линейки, както разрешение на полицията да проведем ралито. Единственото, което ни спря е собственика на пътя, върху който възнамерявахме да правим състезанието. С всички други имахме договори. В Смолян не виждам някой да е против ралито, виждам съдействие от всички институции и нямам никакви забележки и проблеми от хората на местно ниво. Даже самото ОПУ - Смолян взе това решение на база на агенцията в София. Те пуснаха писмо, което ОПУ – Смолян не може да прескочи като клон на АПИ“, каза още директорът на Рали "Пампорово“.
