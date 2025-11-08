© Фокус виж галерията Рали "Пампорово“ 2025 г. се отменя тази година, заяви пред журналисти Тодор Мелемов – директор на състезанието в планинския курорт, предаде репортер на "Фокус“. "Получихме отказ от Областното пътно управление /ОПУ/– Смолян към Агенция "Пътна инфраструктура“. Те не ни позволяват да затворим пътищата, на които възнамерявахме да правим скоростните етапи, защото са влезли в режим на зимни условия и било опасно. Преди две години проведохме ралито, когато имаше около 50 см снежна покривка и нямаше проблем, а сега за съжаление се оказва, че има проблем“, посочи Мелемов.



Според него причините за спиране на ралито са другаде, но не знае къде и не може да ги коментира. "Не съм взел аз решенията и не съм спрял ралито, за да мога да коментирам. Тъжното в цялата ситуация е че не можем да реагираме като ралито се спира в последния момент. Тъжно е за всички хора, които са тук с екипажите си, пилотите са инвестирали суми, за да са тук. Организаторите сме стотици хора и всички се раздават, за да се случи това събитие и да го има и се прави за всички хора в областта. На мен ми е болно, защото аз месеци наред се занимавам с организацията на това рали и реално погледнато трудът на всички хора отива по дяволите, меко казано. Все още не сме взели решение дали ще има и супер етап в Смолян, който бе предвиден за утре. Това трябва да е общо решение и не се взема еднолично“, коментира Мелемов.



Той уточни, че всички останали институции в Смолян са дали позволение ралито да се случи. "Имаме договор за пожарна, линейки, както разрешение на полицията да проведем ралито. Единственото, което ни спря е собственика на пътя, върху който възнамерявахме да правим състезанието. С всички други имахме договори. В Смолян не виждам някой да е против ралито, виждам съдействие от всички институции и нямам никакви забележки и проблеми от хората на местно ниво. Даже самото ОПУ - Смолян взе това решение на база на агенцията в София. Те пуснаха писмо, което ОПУ – Смолян не може да прескочи като клон на АПИ“, каза още директорът на Рали "Пампорово“.