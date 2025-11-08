ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Директорът на Рали "Пампорово": Преди 2 г. проведохме ралито като имаше 50 см сняг без проблем, а сега има проблем
Автор: Нели Гергьовска 13:38Коментари (0)144
© Фокус
виж галерията
Рали "Пампорово“ 2025 г. се отменя тази година, заяви пред журналисти Тодор Мелемов – директор на състезанието в планинския курорт, предаде репортер на "Фокус“. "Получихме отказ от Областното пътно управление /ОПУ/– Смолян към Агенция "Пътна инфраструктура“. Те не ни позволяват да затворим пътищата, на които възнамерявахме да правим скоростните етапи, защото са влезли в режим на зимни условия и било опасно. Преди две години проведохме ралито, когато имаше около 50 см снежна покривка и нямаше проблем, а сега за съжаление се оказва, че има проблем“, посочи Мелемов.

Според него причините за спиране на ралито са другаде, но не знае къде и не може да ги коментира. "Не съм взел аз решенията и не съм спрял ралито, за да мога да коментирам. Тъжното в цялата ситуация е че не можем да реагираме като ралито се спира в последния момент. Тъжно е за всички хора, които са тук с екипажите си, пилотите са инвестирали суми, за да са тук. Организаторите сме стотици хора и всички се раздават, за да се случи това събитие и да го има и се прави за всички хора в областта. На мен ми е болно, защото аз месеци наред се занимавам с организацията на това рали и реално погледнато трудът на всички хора отива по дяволите, меко казано. Все още не сме взели решение дали ще има и супер етап в Смолян, който бе предвиден за утре. Това трябва да е общо решение и не се взема еднолично“, коментира Мелемов.

Той уточни, че всички останали институции в Смолян са дали позволение ралито да се случи. "Имаме договор за пожарна, линейки, както разрешение на полицията да проведем ралито. Единственото, което ни спря е собственика на пътя, върху който възнамерявахме да правим състезанието. С всички други имахме договори. В Смолян не виждам някой да е против ралито, виждам съдействие от всички институции и нямам никакви забележки и проблеми от хората на местно ниво. Даже самото ОПУ - Смолян взе това решение на база на агенцията в София. Те пуснаха писмо, което ОПУ – Смолян не може да прескочи като клон на АПИ“, каза още директорът на Рали "Пампорово“.


Още по темата: общо новини по темата: 2
08.11.2025 Първа официална информация за отмяната на рали "Пампорово"
07.11.2025 ЕЦТП: Не ние спряхме рали "Пампорово" 2025 г., само изпратихме писмо с въпроси за безопасността






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Бизнесмен за решението на НС за "Лукойл": На нашите политици са и...
10:29 / 08.11.2025
Синоптици: Идват дъжд и сняг до часове
12:02 / 08.11.2025
Предприемачите с писмо до Теменужка Петкова: Категорично се проти...
09:46 / 08.11.2025
Арестуваха българин на летище в Лондон, оказа се грешка
09:08 / 08.11.2025
В сезона на зимнините - пазарите пустеят, клиенти няма
08:43 / 08.11.2025
Адриан Николов: Част от бюджетните проблеми се дължат на безконтр...
09:12 / 08.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в България живеем като в рай
12:43 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
ЕЦТП за посещението на Максим Стависки: Това е не просто неуместно - това е обида за всички семейства, загубили близки на пътя
15:07 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-висока от частния с няколко стотици лева
12:00 / 06.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Саботаж на рали "Пампорово"
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: