Диана Русинова: Никога не сме искали рали "Пампорово" да се спре
Автор: Ася Александрова 10:12
©
Голяма манипулация е това, че имам силата и възможностите да отменя което и да било рали. Никога не сме искали рали "Пампорово“ да се спре. Това каза председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова. 

След инцидента на Планинско изкачване "Аладжа манастир“ във Варна преди месец, когато един човек загина, а други осем бяха ранени, е бил направен опит от страна на организаторите отговорността за случилото се да бъде прехвърлена на друг.

"Направи се опит да се прехвърли върху МВР, върху публиката. Четох доклада, който колегите са подготвили, и се оказа, че тогава организаторът е допуснал страшно много грешки, нарушил е различни правилници, в това число собствените си. Те отмениха рали "Стари столици“ в Шумен, но в календара им видяхме, че предстои друго – в Смолян. Това ни провокира да изпратим писмо до министъра на физическото възпитание и спорта и до съответните институции, за да попитаме този път гарантирана ли е безопасността на състезанието и може ли да се стигне отново до инцидент. Състезанието е щяло да се проведе, дадена е възможност на организатора да подпише декларация в областното пътно управление, че поема цялата отговорност по организацията, както и обезпечаването на безопасността, но той не е подписал този документ“, разказа Русинова.

Вината е била хвърлена от организаторите към неправителствената организация.

"В Европейския център по транспортни политики членуват изключително добри специалисти, включително автомобилни състезатели, одитори по пътна безопасност, които са инженери с пълна проектантска правоспособност. Направихме оглед на пътищата в Смолян. Тук има тежки проблеми поради липсата на поддръжка – ударени ограничителни системи и мантинели, липса на достатъчно обезопасяване на различни републикански пътища. Просто искахме държавата да провери гарантирана ли е безопасността на публиката, на жителите на областта, на екипажите и на състезателите. За първи път видях държавата да влезе в ролята си и да си свърши работата. Тогава, когато не си гарантирал безопасността, няма да правиш състезание. И това не е, защото Диана Русинова го казва, а защото държавата така е преценила“, подчерта председателят на Центъра за европейски и транспортни политики.


