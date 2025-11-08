ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бащата на Сияна похвали държавата
За първи път държавата помисли за сигурността на хора, преди всичко. Това пише във Фейсбук профила си Николай Попов, бащата на загиналата край Теглиш Сияна.
Коментарът му е по повод новината, че рали “Пампорово" беше отменено.
"Само преди почти месец загина невинен човек, а млада майка беше осакатена и едва вчера се прибра вкъщи. Това стана пак на рали. Ако тогава имаше мисъл това нямаше да се случи", допълва Попов.
"Помните ли Албена - тя оцеля по чудо и сега е инвалид.
Ще отглежда сама малката си дъщеря, без един крак….и с куп травми.
Явно все пак ме свършили нещо, щом вече държавата първо мисли за хората /обикновените хора/, а после за интересите на хората с голямо “Х"", пише още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Добрата новина: Откриха Стефани
20:10 / 08.11.2025
Лоша новина за цената на яйцата
20:31 / 08.11.2025
Съдът остави в ареста румънеца, обвинен за смъртта на шестима миг...
18:54 / 08.11.2025
Анализатор: Ако рафинерията в Бургас затвори, може да се стигне д...
17:33 / 08.11.2025
НИМХ излезе с официална прогноза за времето за цялата следваща се...
17:13 / 08.11.2025
Диян Стаматов: Тази битка не е само на училището
17:31 / 08.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Започват производството на евтини коли
16:12 / 06.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS