ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на цените заради еврото трябва да изчезне до месец
По закон обмяната на левове в евро трябва да се извършва във всички банки. "Трябва да се обменят както банкноти, така и монети по фиксинга, без налагане на допълнителни такси или комисионни. Някои клонове на банки обаче започват да изискват най-различни декларации и формуляри от хора, които не са клиенти на банката, което е абсолютно ненужно, излишно и има за цел да отпрати хората. Това не бива да се случва“, заяви Николов.
Втората група нарушения са свързани с необоснованото повишаване на цените. "Там регламентът е много ясен, а контролът се осъществява от КЗП в сътрудничество с НАП. Направи ми впечатление, че много хора не се обръщат директно към контролните органи, а търсят популяризиране през медии или социални мрежи“, добави директорът на "Активни потребители“.
Третата група сигнали са свързани с отказ на част от по-малките търговци да приемат левове. "Всеки си гледа удобството, това са дребни хитринки. Ако ни откажат плащане в едната или другата валута, трябва да сезираме контролните органи“, подчерта Николов.
В България има регистрирани 150 000 търговски обекта, отбеляза той. "Най-важното на този етап е да не бъдем наивни и да не очакваме, че всеки търговски обект ще бъде проверен. Това не може да се случи. Ние трябва да откриваме проблемите и да сезираме контролните органи. Ефективността им ще бъде правопропорционална на активността на потребителите, защото ние сме най-многобройните инспектори и ако подаваме своевременно сигнали, това ще направи тяхната дейност много по-ефективна“, обясни Николов.
Той очаква, че през следващите месеци инфлацията ще започне да се успокоява. "Опитът от другите държави показва, че навсякъде след първоначалното напрежение винаги настъпва успокояване, буквално месец след въвеждането. Ако приемем, че ефектът на закръгленията се дължи на еврото, той трябва да бъде изконсумиран в рамките на първия месец и след това да няма такива необясними промени в цените“, обясни Богомил Николов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1689
|предишна страница [ 1/282 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни...
21:07 / 06.01.2026
Банка към жена, която иска да си обмени парите: Ако не сте наш кл...
20:39 / 06.01.2026
Проф. Павлов: Христо Ботев е европейска и световна личност
20:12 / 06.01.2026
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, кои...
19:20 / 06.01.2026
Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност постав...
21:06 / 06.01.2026
Търговец: С евро е по-лесно, отколкото с левовете
18:39 / 06.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS