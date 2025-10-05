ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Той коментира предизвикателствата и предимствата пред сектора в навечерието на приемането на България в еврозоната.
"В края на юли 2025 година активите на банковата система възлизат на над 200 млрд. лева, ликвидното покритие е 243 процента. Това е контекстът, това е състоянието, в което ние подхождаме към процеса към преминаване българския лев към еврото", каза още Бакалов в ефира на Bulgaria ON AIR.
Относно очакваните предизвикателства при влизането в Еврозоната Бакалов посочи:
"Всички предизвикателства са добре и навреме адресирани. Ако всички подходим отговорно към задачата - не само банките, а и цялото общество - гражданите и фирмите и достатъчно рано и навреме направим това, което е необходимо, няма да усетим никакво затруднение".
"За съжаление, обаче очакванията ми са, че типично в нашия манталитет вероятно ще оставим всичко за последния момент", сподели специалистът.
"Не чакайте 1 януари, за да си обмените левовете. Внесете ги преди това, защото на 1 януари банките ще ги обменят безплатно и автоматично, без да се налага клиентът да прави нищо", препоръча той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Без наличието на големите вериги няма как успешно да р...
09:47 / 05.10.2025
Търговец от най-големия пазар на открито на Балканите: Промяната ...
09:21 / 05.10.2025
Предимно слънчево време с повишение на температурите в Пловдив
08:35 / 05.10.2025
Сладкото излиза солено тази есен - до 20 лева за килограм малини
09:03 / 05.10.2025
Спасители след бедствието в "Елените": Няма нищо по-хубаво от бла...
08:53 / 05.10.2025
Празник е! Не отказвайте помощ
08:10 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
09:39 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS