ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Директор на банка: В първите 2 работни дни банковата система прибра от гражданите около 8 ТИР-а монети
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:56Коментари (0)279
© money
Процесът по въвеждането на еврото премина успешно през най-критичния си първоначален етап, въпреки безпрецедентното натоварване върху банковата система, логистиката и служителите в сектора. Това заяви в студиото на Money.bg Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

По думите й, страната е преминала през исторически момент, който представлява кулминация на дългогодишния път към пълноправното интегриране в еврозоната. "Това е исторически момент не само от гледна точка на държавата и политиката, но и за финансовия сектор, който е основен двигател на целия процес", подчерта още Минчева.

Подготовката за въвеждането на еврото е продължила повече от 2 години и е изисквала значителни инвестиции, разкри тя. Само банковият сектор е вложил над €200 милиона, "изцяло за своя сметка", в обновяване на технологичните системи, адаптиране на процесите, логистика и обучение на персонала.

Тези средства са били насочени както към модернизация на ИТ инфраструктурата, така и към физическата подготовка на филиалите и касовите центрове за работа с две валути в паралелно обращение.

Технологичният преход - без сътресения

Според Цветанка Минчева, именно технологичният преход е бил най-критичният елемент от процеса, но той е преминал изключително гладко. В първите секунди след полунощ на Нова година банкоматите, картовите плащания и ПОС терминалите са заработили нормално, без сериозни прекъсвания.

Временното ограничаване на достъпа до онлайн и мобилното банкиране е било предварително планирано и комуникирано към клиентите. Причината е сложният процес по приключване на финансовата година, изготвяне на регулаторни отчети и последващото превалутиране на всички сметки и системи в евро.

"Знаехме, че процесът за една банка отнема много време - повече от 48 часа. В много случаи - над 60. Неслучайно затова беше обявен един допълнителен почивен ден, който беше ключов за банковата система", коментира още тя.

Най-голямото предизвикателство

Най-голямото предизвикателство обаче е било логистичното. Само в двата работни дни преди Нова година от обращение са били изтеглени около 1 млрд. лева, а в първите два дни след празниците - още 1 млрд. лева. "Искам да си представите какво означава това като количество банкноти, преброени от банковите служители", коментира Минчева.

Особено сериозно е било натоварването, свързано с монетите. По данни, цитирани от Минчева, банковата система е обработила над 3,3 млрд. броя монети, което се равнява на над 10 000 тона тегло. Само във филиалите на нейната банка в определен момент са се натрупвали над 40 тона монети, които е трябвало да бъдат събрани и изведени от обращение.

"В първите само 2 работни дни, банковата система е прибрала монети от гражданите, т. е. преброила ги е и ги е складирала, приблизително с размера на около 8 ТИР-а. В банката, която аз представлявам, средно във филиал има над 300 килограма монети", обясни тя.

Минчева беше категорична, че банките стриктно спазват закона и не събират такси и комисионни за обмяната на левове в евро, както и за внасянето на левови средства по еврови сметки.

В първите дни след въвеждането на еврото във филиалите на банките са били обслужвани средно около 120 000 клиенти дневно, а броят на жалбите е бил минимален - едва няколко десетки случая за цялата система. В повечето от тях не е установено нарушение на закона, а става дума за човешки грешки или недоразумения, които са били бързо отстранени.

Ролята на ритейлърите

Значителна част от натоварването в първите дни са поели и големите търговски вериги. Те са работили с подготвени и тествани системи и са осигурили възможност за разплащания и обмяна в почивните дни, преди отварянето на банковите филиали.

"Ритейлерите се справиха изключително добре. Те поеха голям удар, особено в първите дни, но работеха в тясна координация с банките и БНБ", подчерта Минчева.


Още по темата: общо новини по темата: 1820
22.01.2026 Обясниха как потребителите губим по 1, 2 или 5 стотинки от всяка покупка
22.01.2026 Българите изпразниха бурканите, наляха стотици милиони по сметките си
21.01.2026 Financial Times: Влизането в еврозоната носи много дивиденти на България
21.01.2026 БНБ каза за фалшивите евробанкноти
21.01.2026 Богомил Николов: Закръгляването на цени при преминаването към еврото е до голяма степен неизбежно
21.01.2026 Гражданин: В търговски обект отказаха да ми вземат банкнота от 10 евро
предишна страница [ 1/304 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Държавен служител: Възможни ca масови напускания на хора с ниски ...
20:43 / 22.01.2026
Елена Поптодорова: Световният ред е силно разклатен
20:33 / 22.01.2026
Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифонд...
19:40 / 22.01.2026
Зимата се оттегля
17:34 / 22.01.2026
Спецоперация във влакове и гари у нас
17:20 / 22.01.2026
Асен Василев за Съвета за мир: Натикаха България в кьошето до Унг...
16:49 / 22.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, първите пари прави от видеокасети
16:50 / 21.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
Гражданка: Банкомат ми изплю картата, не ми даде бележка и парите не бяха отразени в сметката
09:18 / 21.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
Собственичка на магазин: Другият търговски обект в селото затвори заради трудности с новата валута
20:35 / 20.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Конфликт Израел-Газа
Президентска партия
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: