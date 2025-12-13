ЗАРЕЖДАНЕ...
|Димитър Ганев: За ИТН и БСП участието в този кабинет ще им донесе определена имиджова щета
Според него протестите са довели до коренно нова политическа ситуация, в която управляващото мнозинство е влязло в агонизираща фаза, а всяко допълнително оставане на власт е щяло да носи само щети за партиите в управлението.
По думите му, още от началото на протестите натискът върху кабинета е бил изключително силен, въпреки че формално управляващите са разполагали с парламентарно мнозинство.
"След началото на протестите имахме съвсем нова политическа ситуация в страната. Властта беше поставена под много силен натиск. Те имаха, според мен, стабилно мнозинство, тоест можеха да издържат поне още месец, два, три. Но със сигурност това правителство влезе в агонизираща фаза", заяви политологът.
Според него всяко удължаване на живота на кабинета е щяло да влоши позициите на партиите от управляващата конфигурация.
"Оттук нататък всеки един ден, оставайки като част от тази конфигурация, щеше да бъде щета за партиите, които съставляват мнозинството. Оставането на власт още няколко месеца ще ги остави в по-лоша ситуация", подчерта Ганев.
Той беше категоричен, че за част от участниците в управлението негативите са особено сериозни.
"Конкретно за ИТН няма съмнение, че участието в този кабинет ще им донесе определена имиджова щета", каза политологът и очерта основното предизвикателство пред партията занапред.
"Оттук нататък обаче голямото предизвикателство за тях е евентуален проект на Румен Радев. Защото оттам също може да има общо взето някаква електорална миграция към този проект".
По сходен начин стои въпросът и при БСП.
"Случаят с БСП е идентичен с този на ИТН", смята Ганев.
Според него и за двете формации ще бъде сериозно изпитание дали ще успеят да намерят място в следващия парламент.
