Делян Пеевски за Рождество Христово: Здраве, благодат и вяра

© Булфото Честито Рождество Христово! В дните на най-светлия християнски празник ви пожелавам здраве, благодат и вяра. Това написа в писмо до медиите лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.



"Нека добронамерено и без омраза да правим своите избори, така че да водим България по европейския й път на стабилност и просперитет, да посрещнем новите предизвикателства със сила и смелост и да не допускаме безвремието да завладее страната ни.



Нека всяко българско семейство да бъде здраво и сплотено за мирно и щастливо бъдеще на децата на България!



Пожелавам ви мир, сигурност и успех.



Да имате топлина в домовете, радост в сърцата и увереност, че най-хубавото тепърва предстои", допълни той.