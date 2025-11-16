ЗАРЕЖДАНЕ...
|Делян Добрев: Предупредих целия парламент да не гледат в очите Асен Василев
За бюджета 2026
Добрев определи ситуацията като критична: "Знаете – една работа, докато не се обърка съвсем, не може да се оправи. Според мен стигнахме етапа, в който работата е толкова объркана, че следващият бюджет ще е хубав.“
Според него в парламента няма практика бюджет да се "прекроява“ из основи и затова възможностите за поправки между първо и второ четене са ограничени. Добрев повтори тезата, която ГЕРБ излагат от месеци – че политиките, заложени от Асен Василев, са довели до натрупване на сериозни дефицити.
"Още в началото на кариерата на Асен Василев предупредих целия парламент да не го гледа в очите, защото той хипнотизира. Мнозинството в Народното събрание е хипнотизирано и се правят грешка след грешка.“ Той допълни, че финансовите министри на ГЕРБ "не носят пълната отговорност“ за параметрите на бюджета, защото мнозинството решава: "ГЕРБ има 50% от необходимите гласове. Другата половина ги събираме от 3–4 партии. Ако те не са съгласни, ГЕРБ, колкото и да иска, нищо не може да се получи.“
Добрев посочи като "най-голяма грешка“ законовото обвързване на минималната работна заплата със средната, защото това автоматично задвижва ръст на всички плащания в системата.
На въпрос защо управляващите не променят закона, той отговори: "Все още не са излезли колегите от хипнозата. В момента мисля, че излизат и следващият бюджет ще е хубав.“
Предложения
Добрев заяви, че ще внесе две ключови предложения между първо и второ четене:
Съкращаване на 10 500 незаети щатни бройки
Според него тези бройки се държат изкуствено, за да се раздават бонуси:
"Тези 10 500 щата са 6,5% от общите щатове на държавната администрация. Ако съкратим само празните щатове, това ще доведе до 500 милиона евро съкращение на разходите в бюджета.“
Добрев заяви, че не одобрява данък дивидент.
Актуализиране на данъчните оценки
Добрев даде личен пример с апартамент в Хасково с данъчна оценка 34 000 лв. при пазарна цена 200 000 лв.: "Данък сгради е 50 лева на година, с 50% намаление - 25 лв, т.е 2 лв на месец. Това е сив сектор, който в продължение на повече от 10–15 години никой не смее да му обърне внимание“.
Той твърди, че изравняването на оценките с пазара може да донесе "много милиарди“ в бюджета чрез по-високи данъци и такси при сделки с имоти.
Въпреки критиките, председателят на бюджетната комисия потвърди, че ще гласува "за“: "Този бюджет ще го подкрепя, въпреки всички мои резерви. Аз съм част от управляващото мнозинство и този бюджет не е така фатален, както беше управлението на Асен Василев“.
Добрев предупреди, че дефицитът може да бъде над 3%: "Не искам да съм лош пророк, но ми се струва, че ще е повече от 3% – и за тази, и за следващата година“.
По отношение на коледните добавки каза: "Пари няма сега. Дали ще има добавка, е въпрос на политическо решение.“
За назначението на Румен Спецов
На въпрос защо ГЕРБ подкрепят човек, когото преди години остро критикуваха, Добрев заяви, че изборът е на Министерския съвет, а не на партията: "Не знам коя е истината по старите казуси. Но съм работил с него и ми се струва способен и смел човек. Сигурен съм, че една дузина хора са отказали да бъдат особен управител“.
Той настоява държавата да наеме международен оператор, който да управлява рафинерията: "Така ще намалим риска от бъдещ арбитраж срещу България.“ Добрев е категоричен, че покупка от държавата е невъзможна: "На държавата не ѝ стигат парите за пенсии и заплати, камо ли да купува рафинерия“.
