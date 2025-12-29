Делян Добрев: Кощунство! Озверели сте от алчност за власт!

© Да си правиш политически ПР на гроба на едно дете е кощунство. Срам за вас ППДБ - озверели сте от алчност за власт. Това написа във Фейсбук депутатът от ГЕРБ Делян Добрев и продължи:



"За да замаже този "гаф", Иво Мирчев се изкара свидетел на смяната на имената.



Цитирам: "Аз за разлика от Борисов познавам и българските турци. Половината ми клас бяха българските турци. Един от най-добрите ми приятели се казваше Севел. Едната вечер се разделям със Севел и на сутринта той се казваше Светльо. А Бюрхан се казваше Боян."



Възможно ли е това да е вярно?



1. Иво Мирчев е роден през месец май, 1980 година.



2. Последната смяна на имената е от март, 1985 година. В този момент Иво Мирчев е бил на 4 години.



Освен ако Иво Мирчев не е тръгнал на училище на 4 години (невъзможно), то това е една опашата лъжа. След шамарите, това е нов връх в личностното му израстване", пише още Добрев.