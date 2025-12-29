ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Делян Добрев: Кощунство! Озверели сте от алчност за власт!
"За да замаже този "гаф", Иво Мирчев се изкара свидетел на смяната на имената.
Цитирам: "Аз за разлика от Борисов познавам и българските турци. Половината ми клас бяха българските турци. Един от най-добрите ми приятели се казваше Севел. Едната вечер се разделям със Севел и на сутринта той се казваше Светльо. А Бюрхан се казваше Боян."
Възможно ли е това да е вярно?
1. Иво Мирчев е роден през месец май, 1980 година.
2. Последната смяна на имената е от март, 1985 година. В този момент Иво Мирчев е бил на 4 години.
Освен ако Иво Мирчев не е тръгнал на училище на 4 години (невъзможно), то това е една опашата лъжа. След шамарите, това е нов връх в личностното му израстване", пише още Добрев.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 35 мин.
-1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Тома Биков: Много малко хора от ПП-ДБ разбират в дълбочина от "Въ...
15:20 / 29.12.2025
След сигнал на НАП НЗОК проверява за непълни или неосъществени хо...
15:22 / 29.12.2025
Бенчев предупреди: По някое време следобед на 31 януари ще можете...
15:22 / 29.12.2025
Борисов: Портфейлът на българската държава е с няколко милиарда л...
15:23 / 29.12.2025
България получи 1,47 млрд. евро
14:41 / 29.12.2025
"Да, България" в отговор на Борисов: Той действа по добре позната...
14:09 / 29.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS